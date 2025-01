Apple Watch ajudou Sidão, jogador de vôlei da seleção brasileira, em emergência médica

O jogador de vôlei da seleção brasileira Sidnei dos Santos Júnior, mais conhecido como Sidão, relatou em seu perfil no Instagram uma situação de emergência médica que, felizmente, terminou bem graças a alertas do seu Apple Watch Ultra.

De acordo com os Stories do atleta, ao longo da virada do ano ele foi alertado múltiplas vezes sobre fibrilação atrial — um tipo de arritmia cardíaca (ou seja, um ritmo cardíaco irregular) — e batimentos muito elevados (acima de 130BPM) mesmo em repouso.

Durante a manhã do último dia 1º, após o quinto alerta do tipo, ele decidiu procurar ajuda médica. Já no hospital, ele realizou um exame de ecocardiograma (ECG), que constatou arritmia cardíaca aguda — o que resultou numa internação de mais de dois dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e na realização de procedimentos para reverter a situação.

Apesar de ter se sentido mal, Sidão creditou os alertas do Apple Watch para de fato decidir ir à emergência — senão ele “jamais iria buscar ajuda médica”. No fim do seu relato, ele também brincou dizendo para a Apple enviar outro relógio a ele. 😅

