Apple explicará melhor uso de recurso que resume notificações com IA

Mais de um mês após o grupo britânico BBC alertar sobre problemas com o recurso de resumo de notificações da Apple Intelligence, a Maçã se manifestou sobre a situação, conforme noticiado hoje.

Em vez de prometer tornar os resumos de notificação melhores, porém, a companhia disse que explicará melhor quando a sua IA for usada para gerar um resumo de notificação, de modo a “garantir que os usuários saibam que o que eles veem pode não ser 100% preciso”. Isso, ainda segundo a empresa, será feito em uma atualização de software futura.

A Apple Intelligence foi projetada para ajudar os usuários a realizar tarefas diárias de forma mais rápida e fácil. Isso inclui resumos de notificação opcionais, que fornecem aos usuários que as ativarem uma maneira de visualizar brevemente as informações dos aplicativos e acessar os detalhes completos sempre que quiserem. Eles são identificados por um ícone de resumo, e o conteúdo original está a um toque de distância. Os recursos da Apple Intelligence estão em beta e estamos continuamente fazendo melhorias com a ajuda do feedback do usuário. Uma atualização de software nas próximas semanas esclarecerá ainda mais quando o texto exibido é um resumo fornecido pela Apple Intelligence. Incentivamos os usuários a relatar uma preocupação se visualizarem um resumo de notificação inesperado.