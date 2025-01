Apple libera iOS 18.2.1 e iPadOS 18.2.1 com correção de erro importante

A Apple liberou hoje o iOS 18.2.1 (compilação 22C161 ) e o iPadOS 18.2.1 (idem), uma atualização minoritária do iOS/iPadOS 18.2, lançados no fim do ano passado com mais novidades da Apple Intelligence e outros recursos.

De acordo com a Apple, as atualizações fornecem uma “correção de erro importante” e são recomendadas a todos os usuários. Os updates não contêm, porém, correções de segurança, conforme detalhado pela empresa nessa página de suporte.

As atualizações podem ser acessadas diretamente na opção “Atualização de Software”, na seção “Geral” do app Ajustes (Settings).

Aos interessados, também é possível realizar o update com os links diretos abaixo.

Novidades em termos de novos recursos são agora esperadas apenas com o iOS/iPadOS 18.3, atualmente em fase de testes.