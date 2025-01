Aqara anuncia interruptores, sensores e outros dispositivos de casa inteligente na CES 2025

A fabricante de dispositivos da casa inteligente Aqara começou a Consumer Electronics Show (CES) 2025 com tudo e apresentou hoje nada mais menos do que oito novos produtos que serão demonstrados pela companhia durante o evento.

Mais precisamente, temos novos controles de parede, interruptores, sensores e roteadores de borda — todos com um foco em interoperabilidade. Vamos dar uma olhada em tudo?

Controles de parede e interruptores

Panel Hub S1 Plus

A primeira novidade da Aqara para 2025 é o Panel Hub S1 Plus, um controle de parede premium com Wi-Fi de banda dupla e uma tela sensível ao toque de 6,9 polegadas.

Panel Hub S1 Plus (UE)

Projetado para que o usuário controle dispositivos e cenas sem precisar de um smartphone, o Panel Hub S1 Plus pode controlar câmeras, fechaduras, termostatos, cortinas e mais. Ele também substitui um interruptor de luz tradicional e pode controlar e automatizar até duas luzes.

E não para por aí: o Panel Hub S1 Plus também pode funcionar como um hub Zigbee ou uma ponte Matter para dispositivos Aqara Zigbee, garantindo ainda mais flexibilidade.

Panel Hub S1 Plus (EUA)

A previsão da Aqara é que o Panel Hub S1 Plus seja lançado na Europa ainda neste mês, com uma versão pensada para o mercado estadunidense planejada mais para frente no ano.

Touchscreen Dial V1

Trazendo uma tela arredondada sensível ao toque bem mais enxuta, de 1,32″, o Touchscreen Dial V1 pode controlar os mesmos dispositivos que o Panel Hub S1 Plus, mas conta com um botão giratório com direito a feedback háptico para realizar ações como deixar uma luz mais quente ou fria, abrir e fechar cortinas e também controlar termostatos.

Touchscreen Dial V1 (EUA)

Um diferencial desse produto é o seu sensor de temperatura e umidade embutido, bem como o seu sensor de proximidade — o qual liga ou desliga o display com base na presença (ou não) de uma pessoa.

O Touchscreen Dial V1 será lançado na Europa este mês ao lado do Display Switch V1, um interruptor inteligente de dois canais com uma tela LCD . O lançamento nos Estados Unidos também está marcado para este ano, embora ainda deva demorar alguns meses para acontecer.

Touchscreen Dial V1 & Display Switch H1 (UE).

Touchscreen Switch S100 US

Por falar em interruptores inteligentes, temos também o Touchscreen Switch S100 US, um modelo híbrido de dois canais com botões físicos e uma tela sensível ao toque de 1,3″.

De acordo com a Aqara, ele pode gerenciar tanto luzes controladas por fios quanto luzes sem fio, bem como fazer o ajuste fino de dispositivos fabricados pela marca.

Com Wi-Fi de banda dupla, o Touchscreen Switch S100 US é compatível com Matter (via Wi-Fi) e também funciona como um roteador de borda Thread. Ele também vem com um sensor de proximidade e um sensor para o brilho adaptável da tela.

Light Switch H2 & Dimmer Switch H2

Outros dois interruptores inteligentes, esses produtos foram apresentados pela primeira vez durante a IFA 2024 e prometem uma maior flexibilidade e uma interoperabilidade prolongada com plataformas Matter.

Compatíveis com os padrões Thread e Zigbee, eles foram projetados para contemplar todo o tipo de residência, independentemente do layout da sua instalação elétrica. O grande chamariz, no entanto, está na possibilidade de controlar dispositivos ou cenas pelo celular, através do app Aqara Home ou de plataformas de terceiros,

Light Switch H2 (EUA)

Segundo a Aqara, a versão europeia do The Light Switch H2 tem duas variantes: uma com dois botões e um canal e outra com quatro botões e dois canais. Ambos serão lançados em janeiro.

Já o Light Switch H2 americano tem três variantes: uma com dois botões e um canal; outra com dois botões e dois canais; e uma última com quatro botões e três canais. Todas elas deverão chegar às lojas no primeiro trimestre de 2025.

Light Switch H2 EU & Dimmer Switch H2 (UE)

O Dimmer Switch H2 europeu, por sua vez, será lançado no primeiro trimestre deste ano, enquanto a versão estadunidense chegará mais para frente.

Novos sensores e roteadores de borda

Presence Multi-Sensor FP300

Misturando duas tecnologias para aumentar sua precisão (PIR e mmWave ), esse sensor é um dos primeiros a base de baterias a ser anunciados no mercado.

Com uma autonomia de até dois anos, ele é compatível com as tecnologias Thread e Zigbee, funcionando também com outros aparelho Matter. Ele vem ainda com sensores independentes de luz, temperatura e umidade.

Climate Sensor W100

Compatível com Thread e Zigbee, o Climate Sensor W100 é um sensor de clima para ambientes fechados com um display para a visualização rápida de métricas sobre um ambiente, como temperatura e umidade. Com três botões extras para o gerenciamento de cenas, ele também pode ser conectado a um termostato da Aqara e funcionar como uma espécie de controle.

Doorbell Camera Hub G410

Com resolução 2K e um campo de visão de 176º, o Doorbell Camera Hub G410 consegue transmitir e gravar vídeos com criptografia de ponta a ponta, além de conseguir transmitir vídeo para clientes de terceiros (via LAN).

Compatível com Wi-Fi de banda dupla, Thread e Zigbee, essa campainha também funciona como um centro de casa inteligente tanto para acessórios da Aqara quanto para modelos de Matter de outras marcas.

Ainda segundo a fabricante, ela oferece integração com plataformas como Apple Home, Amazon Alexa, Google Home e SmartThings e é uma das poucas opções do mercado compatível com o protocolo HomeKit Secure Video (da Apple) a funcionar a base da baterias.

Entre os destaques da campainha, está um recurso de reconhecimento facial, detecção de presença e a possibilidade de salvar os vídeos localmente ou na nuvem.

Hub M100

Por fim, temos o Hub M100, um controlador Matter de entrada com um design compacto e alimentado por uma porta USB-A. Equipado com Wi-Fi, Thread e Zigbee, ele pode gerenciar centenas de dispositivos Matter, além de funcionar com um roteador de borda Thread e uma ponte Matter para dispositivos Aqara Zigbee.

O que acharam das novidades? Comentem!