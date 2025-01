Belkin anuncia novos carregadores, fones de ouvido e kits de criação na CES 2025

A Belkin anunciou na Consumer Electronics Show (CES) 2025 uma série de novos produtos focados em carregamento e áudio, bem como novas ferramentas pensadas especialmente para a criação de conteúdo.

Começando pelos carregadores, temos a base magnética de carregamento sem fio BoostCharge Pro de 15W, a qual possui certificação Qi2 e conta com um suporte popup integrado e cabo USB-C de 2 metros.

Previsto para ser comercializado nas cores preta e branca, o produto estará disponível em abril, custando US$20 em sua versão padrão ou US$30 acompanhando a fonte de alimentação.

Outra novidade em termos de energia é o carregador USB-C compacto BoostCharge. Contando com a tecnologia Power Delivery (PD), ele é bastante pequeno e conta com pinos dobráveis no padrão americano, facilitando o uso em locais de difícil acesso.

Previsto para ser disponibilizado em março, ele será comercializado em uma versão de 45W (que custará US$30) e outra de 65W (US$40).

Há ainda a Power Bank BoostCharge 20K com cabo integrado, a qual permite recarregar smartphones, tablets e outros dispositivos habilitados para PD a 30W instantaneamente.

Com seus 20.000mAh, a bateria externa possui uma porta USB-C e uma USB-A adicionais (o que permite recarregar até três dispositivos ao mesmo tempo), estando prevista para ser disponibilizada em abril por US$50.

Novos fones de ouvido

A Belkin também apresentou dois novos fones de ouvido da linha SoundForm Audio. Os SoundForm Anywhere, por exemplo, foram projetados para proporcionar conforto durante todo o dia e para permanecerem firmes no lugar durante treinos ou na cama.

Com até 27 horas de duração total da bateria, microfones ENC (sigla em inglês para Cancelamento de Ruído Ambiente) para reduzir o ruído em chamadas, classificação IPX-4 e um estojo compacto com clipe, o produto deverá ser lançado no terceiro trimestre de 2025 e ainda não teve seu preço definido.

Já disponíveis, os SoundForm Isolate (os primeiros fones over-ear da Belkin com cancelamento ativo de ruído) oferecem até 60 horas de duração da bateria, três modos de audição, controles intuitivos e conexão P2 (de 3,5mm) por apenas US$60.

Ferramentas para criação

Por fim, a Belkin também anunciou duas novas ferramentas focadas na criação de conteúdo, ambas previstas para serem lançadas em maio e ainda sem preço final definido.

O Stage Creator Bundle, por exemplo é um kit tudo-em-um para criadores iniciantes, o qual conta com equipamentos como um tripé, um suporte para smartphones, microfones portáteis, cabos, etc.

Já o Stage PowerGrip combina um power bank com um suporte para smartphone. Com bateria de 10.000mAh, o produto possui carregamento sem fio magnético a 7,5W, bem como tela de LED para mostrar a porcentagem da bateria.

Muitas novidades interessantes, não acham?