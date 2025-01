Circular lança Ring 2 redesenhado, com detecção de fibrilação atrial

Mercados de vários nichos estão aproveitando a Consumer Electronics Show (CES) 2025 para anunciar novidades. A Circular, por exemplo, revelou o Ring 2, seu anel inteligente completamente redesenhado que oferece dois recursos bastante avançados e pouco explorados por suas rivais.

Esses recursos incluem leituras de eletrocardiograma com detecção de fibrilação atrial — aprovada pela FDA (Food and Drug Administration, a “Anvisa dos Estados Unidos”) — e um novo processo de dimensionamento digital, que pode agilizar o processo de compra de um anel inteligente.

Com o Circular Ring 2, nós reinventamos o que um anel inteligente pode ser — combinando tecnologia de saúde avançada com design atemporal e durabilidade incomparável. —Amaury Kosman, cofundador e CEO da Circular.

O Circular Ring 2 foi completamente redesenhado. Enquanto o modelo Ring Slim é feito de uma mistura de materiais, o Circular Ring 2 tem um exterior todo em titânio.

Ele pode monitorar a saúde cardíaca 24 horas por dia, como a maioria dos anéis inteligentes, e tem uma bateria com duração de 8 dias. No lado do software, o assistente Kira AI foi aprimorado para combinar com a nova estética do anel e proporcionar uma experiência mais intuitiva.

O Circular Ring 2 deverá ser lançado por meio de uma campanha de financiamento coletivo ainda este mês, antes da disponibilidade geral em março próximo, com um preço inicial de US$380.

via TechCrunch