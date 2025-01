Como identificar o seu modelo de AirPods [Pro e Max]

Os AirPods se tornaram muito populares — graças à facilidade de uso, aos recursos avançados e à conexão com todos os aparelhos da Apple logados na mesma Conta Apple (ex-ID Apple).

Publicidade

Contando todas as variantes e suas gerações temos, até o momento, nada mais nada menos do que nove modelos! Por isso, pode ser um pouco desafiador saber exatamente quais AirPods você possui. Para lhe ajudar, separamos algumas dicas de como identificá-los! 🎶

Pelo número do modelo

Você pode obter a informação do número do modelo dos AirPods na caixa do produto, nos fones em si ou na área de ajustes no iPhone, iPad ou Mac.

AirPods 1 : A1523 , A1722

: , AirPods 2 : A2032 , A2031

: , AirPods 3 : A2565 , A2564

: , AirPods 4 : A3053 , A3050 , A3054

: , , AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído): A3056 , A3055 , A3057

AirPods Pro 1 : A2084 , A2083

: , AirPods Pro 2 (com estojo de recarga MagSafe) : A2931 , A2699 , A2698

: , , AirPods Pro 2 (com estojo de recarga USB-C): A3047 , A3048 , A3049

AirPods Max (Lightning) : A2096

: AirPods Max (USB-C): A3184

Pelos fones e estojo de recarga

AirPods

Os modelos de AirPods contam com um design em plástico branco, sem nenhum tipo de borracha ou vedação em suas pontas. As primeira e segunda gerações trazem um design muito parecido com o dos EarPods:

O estojo de recarga é mais alto e, na largura, mais estreito. O modelo com estojo de recarga sem fio possui uma luz de LED na parte da frente, enquanto que nos outros modelos ela fica na parte de dentro do estojo.

AirPods Pro

Os AirPods Pro possuem uma “perninha” mais curta e, em suas pontas, trazem uma borracha que ajuda na vedação para o uso do cancelamento ativo de ruídos.

O estojo de recarga é mais largo e menor em altura.

AirPods Max

Os AirPods Max podem ser mais facilmente identificados, graças ao seu design. Eles possuem um visual circum-auricular, almofadas nos dois lados e uma Smart Case que “protege” os fones e coloca-os em um estado de economia de energia.

Publicidade

Para saber se os AirPods Max têm uma porta Lightning ou USB-C, identifique a entrada no lado direito dos fones.

É possível fazer isso também pelas cores disponíveis, que variam de acordo com a porta:

Modelos com Lightning : prateada, azul-céu, cinza-espacial, rosa ou verde;

: prateada, azul-céu, cinza-espacial, rosa ou verde; Modelos com USB-C: azul, estelar, meia-noite, laranja ou roxa.

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Fones%20de%20Ouvido/Apple-AirPods-Max,6590.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Fones-de-Ouvido/Apple-AirPods-Pro-2,2599.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Fones%20de%20Ouvido/Apple-AirPods-4-com-Cancelamento-Ativo-de-Ruido,1999.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Fones%20de%20Ouvido/Apple-AirPods-4,1499.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.