Dispositivos poderão ser certificados para o Apple Home a partir do Matter

A Connectivity Standards Alliance (CSA), grupo responsável pela manutenção do padrão de conectividade Matter, anunciou recentemente uma importante melhoria a qual tornará mais fácil para dispositivos focados em casa inteligente obterem o selo “Works with Apple Home”.

Publicidade

Segundo a Aliança, a Apple, o Google e a Samsung concordaram em conceder a certificação a qualquer dispositivo que obtenha primeiramente o selo de compatibilidade com o Matter e que siga suas próprias especificações — algo que era esperado desde o início, mas que não funcionava na prática.

Antes, mesmo que seus dispositivos fossem certificados para o padrão Matter, as fabricantes deviam necessariamente enviar seus produtos separadamente para certificação nos diferentes frameworks caso desejassem exibir seus selos de compatibilidade — algo que era bastante custoso e burocrático.

A Alliance tem o prazer de compartilhar que a Apple começou a aceitar os resultados dos testes do Alliance Interop Lab para dispositivos Matter para Works with Apple Home, e que o Google e a Samsung farão o mesmo para suas respectivas certificações Works with Google Home e Works with SmartThings ainda este ano, ressaltando a credibilidade e a confiabilidade dos programas de teste da Alliance.

Com a mudança, ao passar pelos testes do Matter, os fabricantes ainda deverão seguir os requisitos de cada ecossistema, mas poderão usar os resultados obtidos como base para obter os selos “Works with Apple Home”, “Works with Google Home” e “Works with SmartThings”, eliminando a necessidade de testes redundantes.

Publicidade

Além disso, a CSA introduziu o programa FastTrack Recertification, o qual simplifica o processo de envio de atualizações de software. Em vez de repetir todos os testes, agora os dispositivos passam por verificações mais leves para garantir que continuem funcionando conforme esperado.

Novo padrão para alto-falantes inteligentes

De acordo com o The Verge, a CSA também está desenvolvendo um novo “tipo de dispositivo” para o Matter. Tratam-se de caixas de som inteligentes, as quais poderão ser controladas por dispositivos e aplicativos integrados ao padrão — até mesmo por apps como o Casa (Home), da Apple.

Obviamente, não é esperado que alto-falantes inteligentes como o HomePod ou o Google Nest Home sejam enquadrados nessa nova categoria, visto que é difícil imaginar a Apple deixar seu produto ser controlado por um Echo Dot ou um aplicativo concorrente em um futuro próximo…

via 9to5Mac [1, 2]