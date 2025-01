espresso 15 Pro é um monitor 4K portátil, sensível ao toque e compatível com Macs, iPhones e iPads

A Consumer Electronics Show (CES) 2025 só começará oficialmente amanhã, mas as novidades já estão surgindo! Hoje, a companhia australiana espresso Displays apresentou o espresso 15 Pro, um monitor portátil com resolução 4K que se conecta a uma série de dispositivos via USB-C, incluindo Macs, iPhones e iPads.

Publicidade

Com suporte para mais de 1 bilhão de cores, o display LCD alcança níveis de brilho de até 550 nits, uma taxa de atualização de até 60Hz e também é sensível ao toque — e, por falar nisso, ele vem com a espresso Pen, uma stylus feita para anotações e desenhos rápidos. O tamanho do display, como o próprio nome do produto indica, é de 15 polegadas.

O espresso 15 Pro tem um chassi de alumínio para uma maior durabilidade e elegância, e vem numa cor preta fosca. Para completar o seu uso, ele também incluiu um suporte chamado Stand+, permitindo o seu uso tanto no modo paisagem (horizontal) quanto no modo retrato (vertical),

Usuários podem controlar uma série de aspectos do monitor pelo software espressoFlow, bem como configurar a tela sensível ao toque para uso no macOS — que, ao contrário do Windows, por exemplo, não tem um suporte nativo para esse tipo de tecnologia. Há também o recurso Glide, que permite ajustar os arranjos da tela para combinar com a configuração física do monitor.

Publicidade

O espresso 15 Pro chega para capitalizar em cima do sucesso de outro monitor portátil da marca, o espresso 17 Pro. Ainda não há detalhes sobre preço e disponibilidade, mas é esperado que o novo display — o qual recebeu a honraria CES Innovation Award — chegue ao mercado nos próximos meses.

via PCMag.com