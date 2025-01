Hormometer usa saliva e IA para análise de hormônios em tempo real no iPhone

A startup Eli Health anunciou o lançamento do Hormometer, um dispositivo portátil que permite testar hormônios como cortisol e progesterona em casa, em tempo real, usando apenas saliva e um smartphone — prometendo tornar o monitoramento hormonal mais prático e acessível, sem a necessidade de exames laboratoriais.

O Hormometer vem com um cartucho fino, que deve ser colocado na boca por cerca de 60 segundos para coletar a saliva. Depois, a amostra passa por um bioensaio que detecta hormônios específicos, gerando linhas de teste visíveis em até 20 minutos.

O usuário, então, tira uma foto do cartucho pelo aplicativo da Eli Health, que analisa os resultados usando inteligência artificial. Segundo a empresa, a tecnologia tem uma precisão de 97% para cortisol e 94% para progesterona, em comparação com exames de laboratório tradicionais.

O diferencial é a rapidez: enquanto testes convencionais podem levar dias para ficarem prontos, o Hormometer entrega os resultados em poucos segundos.

O cortisol é conhecido como o “hormônio do estresse” e afeta desde o metabolismo até o sistema imunológico e a qualidade do sono. Já a progesterona está diretamente ligada à saúde reprodutiva, ciclos menstruais e fertilidade. Além desses, a Eli Health já está desenvolvendo testes para testosterona e estradiol.

O aplicativo do Hormometer não só mostra os resultados, mas também traz gráficos, tendências e recomendações personalizadas para ajudar os usuários a entenderem melhor suas variações hormonais e como elas impactam o bem-estar.

O Hormometer chegará ao mercado dos Estados Unidos e do Canadá ainda este mês, com um modelo de assinatura a partir de US$8 por teste, para quem assinar o plano anual. Mesmo antes da exibição na Consumer Electronics Show (CES) 2025, o produto já foi premiado no CES Innovation Awards, na categoria Saúde Digital.

via AppleInsider