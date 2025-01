HYPER e Targus lançam mochilas inteligentes, hubs e cases na CES 2025

A HYPER e sua empresa-mãe, a Targus, chegarão à Consumer Electronics Show (CES) 2025, que começará oficialmente amanhã, com uma série de novidades para quem usa dispositivos Apple.

Entre os lançamentos, há mochilas inteligentes com rastreamento, hubs USB-C em cores vibrantes e cases reforçadas para iPads.

Mochilas inteligentes para quem vive conectado

A HYPER apresentou dois novos modelos: a HyperPack e a HyperPack Go. A primeira já vem com suporte nativo ao Buscar (Find My), da Apple, e ao Encontre Meu Dispositivo (Find My Device), do Google. Já a segunda mochila tem um compartimento especial para quem prefere usar um rastreador próprio, como um AirTag.

Ambas são resistentes à água, têm portas para recarregar dispositivos em movimento e usam materiais reciclados. Os preços: US$110 para a HyperPack e US$80 para a HyperPack Go, com previsão de lançamento no segundo trimestre de 2025.

Vale lembrar que, em dezembro de 2022, a HYPER lançou a HyperPack Pro, sua primeira mochila com integração à rede Buscar, sem necessidade de AirTag. Feita em nylon 1260D, ela é resistente à água, tem alerta sonoro de 90dB e proteção RFID.

Hubs USB-C em cores vibrantes

Para quem curte acessórios tecnológicos com estilo, a HYPER lançou a linha HyperDrive Flex, composta por hubs USB-C em cores chamativas como rosa (Pixel Pink), azul petróleo (Quantum Teal), azul brilhante (Brilliant Blue) e preta (Black Expand).

Além do visual moderno, eles são feitos com 75% de plástico reciclado pós-consumo e vêm em várias opções, como adaptadores USB-C para HDMI e USB-A, além de hubs com múltiplas portas e até uma opção compatível com MagSafe.

Segurança reforçada para MacBooks Pro

Outro lançamento interessante da HYPER é o HyperShield MacBook Pro Cable Lock, um cadeado de segurança para MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas. Ele é feito de aço galvanizado, pode ser instalado sem ferramentas e usa um sistema de chave física para travamento. Seu preço é de US$60.

Novidades da Targus: proteção e conectividade

A Targus também levará novidades para a CES 2025. Uma delas é a HeritageLuxe Backpack, uma mochila premium para laptops de 15″ e 16″ que traz um sistema de amortecimento SafePort SafeSling e carregamento USB-C integrado. Ela chegará em março próximo, por US$285.

Para quem precisa de mais conectividade, a Targus também apresentará a DOCK230 Thunderbolt 5 EcoSmart Docking Station, um dock poderoso que suporta três monitores 8K, além de oferecer 140W de potência e velocidades de transferência de até 120Gbps. O preço fica em US$400, com lançamento no primeiro trimestre deste ano.

Já para quem busca proteção extra para iPads, as novas SafePort Rugged Max Cases resistem a quedas de até 1,8m e vêm com proteção para a tela. Elas partem de US$67 e podem chegar a até US$78.

Por fim, as VersaVu Bluetooth Keyboard Cases incluem teclados retroiluminados e suporte giratório de 360°, ideais para quem trabalha com o tablet. Os preços variam de US$100 a US$125, com lançamento já no primeiro trimestre deste ano.

A CES 2025 acontecerá de 7 a 10 de janeiro em Las Vegas (Estados Unidos) e trará novidades em inteligência artificial e dispositivos inteligentes. O evento terá mais de 4,5 mil expositores e deverá receber 138 mil visitantes, sendo uma das maiores feiras de tecnologia do mundo.

