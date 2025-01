LG anuncia novo monitor UltraFine, com resolução 6K e Thunderbolt 5

Um dos produtos homenageados na categoria “Imagem” nos CES Innovation Awards 2025, o monitor UltraFine 6K (modelo 32U990A ), da LG, promete ser um dos grandes destaques em termos de displays para este ano.

De acordo com a empresa, trata-se do primeiro monitor com resolução 6K do mundo com a tecnologia Thunderbolt 5 — o que pode torná-lo uma opção perfeita para ser usada com os novos Mac mini (com chip M4 Pro) ou MacBooks Pro (M4 Pro ou M4 Max).

Como bem lembrado pelo AppleInsider, esses novos Macs (novamente, equipados com o chip M4 Pro ou M4 Max) contam tanto com suporte à resolução 6K quanto com a nova geração do Thunderbolt, que é capaz de oferecer até 80Gbps de largura de banda.

Contando com um painel Nano IPS Black, o monitor foi projetado para entregar uma precisão de cores “excepcional” e um alto contraste com uma gama de cores que abrange 99,5% do Adobe RGB e 98% do DCI-P3.

Com suporte a calibração de software, o UltraFine 6K é “perfeito para profissionais de mídia”, ao mesmo tempo que “seu design fino e geométrico melhora a estética e a conveniência” para todos os tipos de usuários.

Mais detalhes sobre o monitor e informações referentes ao preço e à disponibilidade, ainda não foram divulgados — embora seja fácil imaginar que será preciso desembolsar uma grana boa para tê-lo em mãos.

