Novo chip da AMD bate o M4, mas tem dificuldades contra o M4 Pro

A AMD aproveitou o período de anúncios da Consumer Electronics Show (CES) 2025 para apresentar ao mundo a nova série de processadores Ryzen AI Max — como o próprio nome da linha indica, focados em poder de fogo para inteligência artificial.

Com sete diferentes variantes, a linha tem como carro-chefe o Ryzen AI Max+ 395, o qual conta com 16 núcleos de CPU e, segundo afirmou a AMD ao Tom’s Guide, possui um desempenho de renderização até 84% mais rápido do que o do MacBook Pro com o chip M4.

A empresa também realizou testes comparando o chip com o M4 Pro de 12 núcleos em um MacBook Pro, destacando que ele obteve vantagem de até 86% em testes v-ray e ficou à frente também da versão do chip da Maçã com 14 núcleos em alguns outros.

No teste multi-threaded do Cinebench 2024, no entanto, o chip da AMD foi apenas 2% mais rápido que o M4 Pro de 12 núcleos e 3% menos rápido que a versão com 14 núcleos, mostrando a eficiência do componente da Maçã em atividades mais balanceadas, mesmo com especificações menores.

O site ainda destacou que, enquanto o desempenho dos chips da Apple foi colocado à prova nos laptops da empresa, os testes do da AMD foram realizados em uma placa de referência com refrigeração ilimitada — o que pode tornar a comparação não tão precisa em um cenário de uso real.

Cabe destacar também que o Ryzen AI Max+ 395 possui nada menos que 40 núcleos de GPU , enquanto o M4 Pro pode chegar a 20 núcleos. Como observou o 9to5Mac, a comparação com o chip M4 Max de 16 núcleos, que conta com até 40 núcleos de GPU, talvez seria mais justa.

