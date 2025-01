Omnia é um conceito de espelho da Withings com foco em saúde corporal

A Withings, famosa empresa de produtos como balanças e relógios inteligentes, apresentou na Consumer Electronics Show (CES) 2025 o Omnia, um conceito de espelho inteligente cuja proposta seria de realizar uma varredura de saúde corporal completa de seus usuários diariamente.

Ainda classificado como um protótipo conceitual (embora, segundo a Withings, já em desenvolvimento), o espelho seria capaz de exibir métricas de saúde, bem como de oferecer feedbacks por meio de uma assistente de voz alimentada por inteligência artificial.

Entre as métricas exibidas, obtidas graças a um escaneamento corporal em 360º, estariam aquelas relacionadas ao peso, bem como à saúde do coração e dos pulmões. Métricas relacionadas ao sono e à alimentação, por sua vez, poderiam ser obtidas a partir de um wearable conectado.

Sensível ao toque, visando permitir uma interação mais completa com o usuário, o produto poderia até mesmo ser usado como um canal para atendimentos de telemedicina, no qual os profissionais poderiam fornecer seus insights com base nas métricas fornecidas.

Surgindo em meio a um histórico de projetos de espelhos inteligentes fracassados, o Omnia não tem previsão para lançamento e poderá nem mesmo chegar às lojas, mas o conceito indica como a tecnologia poderá ser usada futuramente como uma importante aliada à saúde.

via The Verge