Promoções na App Store: Teslagrad, Poosh XL, DAZZ FILM – Disposable Camera e mais!

Nesta primeira segunda-feira de 2025, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Teslagrad, criado pelo pessoal da Playdigious, é uma aventura bem divertida e, por isso, a nossa escolha do dia.

No Reino de Elektropia, o rei governa de forma firme e combatendo qualquer tentativa de desenvolvimento da seita de magos tecnológicos, que possuem uma enorme torre no centro da cidade homônima ao título do jogo.

Teslagrad é um jogo de plataformas 2D com enigmas e elementos de ação no qual o magnetismo e outros poderes eletromagnéticos são a chave para avançar por todo o jogo e, consequentemente, descobrir os segredos há muito abandonados na Torre Tesla. Embarque em uma aventura na pele de um jovem rapaz armado com a tecnologia Teslamancer ancestral. Abra caminho pela Torre Tesla e supere a enorme variedade de desafios e enigmas.

Confira um vídeo:

Com gráficos desenhados à mão, jogabilidade competitiva e diversos desafios, o game é garantia de diversão!

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$210 em descontos:

Jogos

Jogo de um só botão.

Puzzles.

Diversão geográfica.

Uma jornada em forma de aventura.

Aplicativos

Efeitos para fotos.

Criação musical.

Sintetizador musical.

Utilitário para exclusão de imagens da sua biblioteca.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😬