Shazam começa a liberar suas previsões para artistas revelação em 2025

O Shazam colocou no ar hoje uma página chamada Shazam Fast Forward 2025, a qual elenca os 50 artistas que o time do app de reconhecimento de músicas da Apple acredita que estarão em alta neste ano.

A lista foi construída com base em dados coletados pelo Shazam nos últimos tempos e revisada pelos seus editores, que escolheram dez artistas para cinco gêneros musicais diferentes: dance, música latina, country/rock e hip-hop/R&B.

Os artistas escolhidos para cada gênero serão revelados ao longo desta semana, começando por dance — que, inclusive, tem um brasileiro entre as suas apostas: o DJ e produtor musical VXSION.

Com mais de 300 milhões de usuários mensais globais e mais de 100 bilhões de reconhecimentos musicais globais desde seu lançamento, a capacidade única do Shazam de prever com precisão o próximo artista revelação é incomparável.

Em um email enviado para usuários do Shazam, a Apple disse ainda que 2/3 dos artistas presentes na sua lista do ano passado figuraram no Top 100 diário do Apple Music em mais de 150 países.

Cada artista apresentado mostrou indicadores iniciais de crescimento futuro, incluindo um impulso inicial e consistente na atividade do Shazam, bem como tendências de descoberta em mais de um país.

As listas e seus respectivos artistas podem ser conferidos nessa página.

via MacRumors