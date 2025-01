Anker anuncia carregadores, cooler elétrico e até mesmo um guarda-sol na CES 2025

A Anker mais uma vez aproveitou a grande vitrine da Consumer Electronics Show (CES) 2025 para apresentar ao mundo novos produtos. Antes mesmo do início oficial da edição deste ano do evento, a marca foi além dos carregadores tradicionais e anunciou até mesmo um cooler elétrico e um guarda-sol!

Vamos conferir algumas dessas novidades?

Carregador de 140W

Primeiro carregador de parede da Anker a contar com uma tela digital, o Anker Charger 140W possui três portas USB-C e uma porta USB-A, permitindo recarregar até quatro aparelhos ao mesmo tempo enquanto oferece uma alta potência.

Com cabos dispostos verticalmente — o que os torna menos propensos a escorregar —, o produto tem como diferencial a exibição de detalhes como temperatura e potência de cada porta no display, facilitando o monitoramento durante a recarga.

O novo carregador pode ser adquirido diretamente no site da Anker ou na Amazon americana, por US$90.

Powerbank de 165W

O outro produto focado em recarga de eletrônicos é a Anker 25K Power Bank, a qual conta com nada menos que 25.000mAh e uma potência de até 165W — ideal para recarregar vários dispositivos ao mesmo tempo.

E se esse é o objetivo, o produto não lhe deixará na mão. Com tecnologia Power Delivery 3.0, e também com uma tela digital, ele traz três portas USB-C, uma porta USB-A e dois cabos USB-C retráteis embutidos.

Assim como o carregador supracitado, o powerbank já está disponível no site da Anker e na Amazon americana por US$100.

Cooler elétrico

Um cooler tradicional geralmente é a salvação de muita gente naquela visita à praia, mas nem sempre é suficiente. É aí que entram produtos como o Anker Solix EverFrost 2 Electric Cooler, o qual promete deixar as suas bebidas e os alimentos gelados por muito mais tempo.

Funcionando com uma bateria LFP destacável de 288Wh, ele fornece até 52 horas de refrigeração (ou 104h com uma segunda bateria), funcionando também como uma powerbank graças às suas portas USB-C de 60W e USB-A de 12W.

A versão de 23 litros deverá ser lançada no segundo trimestre, enquanto as versões de 40L e 58L (esta, com dois compartimentos) chegarão ao varejo a partir de 7 de março.

Guarda-sol com energia solar

O Anker Solix Solar-Powered Umbrella é um produto inovador que permite proteger os usuários do sol (como um guarda-sol tradicional), ao mesmo tempo em que funciona como uma fonte de energia solar.

Projetado para ser utilizado em conjunto com o cooler EverFrost 2, ele também é compatível com outras estações de energia portáteis e oferece uma potência de saída de 100W com portas XT-60 e USB-C.

Ele está previsto para ser lançado a partir do mês de junho deste ano.

Além dos produtos supracitados, a Anker também apresentou o cortador de grama Eufy E15, mas ainda não há informações detalhadas sobre esse produto.

