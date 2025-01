Apple Brasil dá AirPods e Apple Pencil em promoção de volta às aulas

Seguindo a tradição de todo início de ano, a Apple Brasil começou hoje a sua promoção anual intitulada “Volta às aulas”, destinada a estudantes, aprovados no vestibular, pais, professores e funcionários de instituições de ensino.

Com ela, é possível aproveitar descontos em diversos produtos da Maçã — mais especificamente, modelos selecionados de Macs e iPads. Os descontos neste ano variam de R$790 a R$2.000.

O mais bacana dessa promoção é que, além de economizar na compra dos produtos em si, a Maçã oferece AirPods na compra de Macs e um Apple Pencil ao adquirir iPads.

Neste ano, participam da promoção os seguintes produtos:

Macs : MacBook Air (M2), MacBook Air (M3), MacBook Pro e iMac;

: MacBook Air (M2), MacBook Air (M3), MacBook Pro e iMac; iPads: iPad Air e iPad Pro.

No caso dos Macs, o brinde são os AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído), mas pagando R$600 a mais você leva os AirPods Pro 2 ou, com módicos R$4.591, os AirPods Max.

Em se tratando de iPads, o brinde pode ser tanto o Apple Pencil (USB-C) ou o Apple Pencil Pro, sendo que é possível escolher apenas um dos lápis. Ficaram de fora da promoção as duas primeiras gerações do Pencil (que, vale observar, nem são compatíveis com os iPads participantes dessa promoção).

Além desses preços especiais, os usuários também podem obter o AppleCare Protection Plan (que é diferente do AppleCare+, vale observar) com 20% de desconto e assinar o Apple Music (com acesso ao Apple TV+) por R$12 mensais após o primeiro mês grátis. Para isso, basta provar que é estudante, aprovado no vestibular, pai/mãe de aluno(a), professor(a) ou funcionário(a) de uma instituição de ensino fundamental, médio, técnico ou superior reconhecida pelo MEC.

A Apple também oferece o pacote Pro apps (que inclui Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor e MainStage) por R$1.000. A título de comparação, só o FCP sai a R$1.500 fora da promoção.

A promoção de volta às aulas vai até 13 de março e estará disponível na Apple Store Online, em lojas físicas ou pelo telefone 0800‑761‑0867. Para obter mais detalhes e condições sobre a oferta, acesse a página da promoção.

