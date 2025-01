Apple News poderá finalmente ser expandido para mais países

De acordo com uma nova reportagem do Financial Times, a Maçã planeja finalmente expandir o Apple News, seu serviço agregador de notícias hoje disponível apenas na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Segundo a publicação, pessoas familiarizadas com o assunto afirmaram que a Apple planeja finalmente levar o News a mais países, embora os mercados onde o serviço deverá passar a operar não tenham sido especificados.

A Apple estaria planejando também novidades especificamente para o mercado britânico, que deverá ganhar a cobertura de notícias locais do serviço, bem como a seção de quebra-cabeças (já disponível nos EUA e Canadá).

Embora o Apple News represente uma parcela pequena da receita com serviços, a Maçã acredita que ele pode ser uma forma de atrair usuários para seus produtos, uma vez que tem grande influência onde opera.

Seria também uma forma de a empresa melhorar sua eficácia em publicidade, já que a versão gratuita do serviço funciona com base em anúncios, bem como de aumentar o papel da Apple como fonte de renda para editores.

Uma vez que o Apple News geralmente é utilizado por um público com melhores condições econômicas, ele é visto como um canal para introduzir novas marcas para quem não as procuraria de maneira tradicional.