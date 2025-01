CES 2025: eufy apresenta robô que se transforma em aspirador de mão

Por mais úteis que possam ser, robôs aspiradores não são muito bons em limpar cantos apertados e áreas elevadas — e é aí que torna-se necessário intervir e cuidar da limpeza você mesmo(a).

Publicidade

Normalmente, seria necessário lançar mão de uma vassoura ou de um segundo aspirador de pó para realizar esse trabalho — mas e se fosse possível terminar a limpeza justamente com o robô aspirador, mesmo que manualmente? Pois foi exatamente isso que a eufy pensou ao projetar o Robot Vacuum 3-in-1 E20, anunciado durante a Consumer Electronics Show (CES) 2025.

O diferencial do dispositivo está na sua unidade principal (onde é possível encontrar o motor, o reservatório de poeira e a sua bateria), que pode ser desencaixada e transformada em um aspirador de mão tradicional.

Com a ajuda de acessórios inclusos na caixa do Robot Vacuum 3-in-1 E20, podemos transformá-lo em um aspirador de pó vertical ou em um aspirador de pó de mão, o que é perfeito para limpar coisas como móveis ou cantos.

Publicidade

De acordo com a, eufy, no seu modo robô aspirador, o Robot Vacuum 3-in-1 E20 tem uma potência de 8.000Pa e pode funcionar por até 180 minutos com uma única carga, sendo que a bateria demora 2,5 horas para atingir uma recarga completa. No modo vertical ou de mão, a potência salta para 30.000Pa, garantindo uma performance satisfatória em qualquer situação.

Em vez de câmeras, o Robot Vacuum 3-in-1 E20 faz uso de três lasers localizados na parte de cima, nas laterais e na dianteira do robô aspirador, os quais prometem detectar obstáculos de até 15mm — inclusive no escuro.

Ele também vem, é claro, com uma base de recarga que esvazia automaticamente o robô aspirador e, segundo a fabricante, tem espaço o suficiente para aguentar o equivalente a até 75 dias de poeira. O robô em si, vale notar, tem um reservatório de 350mL.

A pré-venda do Robot Vacuum 3-in-1 E20 começou ontem e vai até 6 de fevereiro — quatro dias antes do seu lançamento, que está marcado para 10/2. Ele sai por US$550, mas quem adquiri-lo antecipadamente terá direito a US$50 de desconto.

Publicidade

Segundo a eufy, o robô aspirador poderá ser adquirido no seu site, na Amazon e na Best Buy.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Cult of Mac