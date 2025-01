Como adicionar um serviço de música (sem ser o Apple Music) ao HomePod [mini]

Um dos principais usos para o HomePod e o HomePod mini é no quesito reprodução de músicas. Com esses alto-falantes inteligentes da Maçã, é possível ouvir praticamente qualquer canção já lançada — graças à sua integração com o Apple Music.

Porém, você também pode adicionar um serviço de músicas concorrente — ao fazer isso, é possível reproduzir músicas sem precisar mencionar o aplicativo/serviço pelo nome.

A seguir, veja como fazer exatamente isso! 🎶

Quais serviços são compatíveis?

Além do Apple Music, você pode usar:

Pandora

Deezer

TuneIn Radio

iHeartRadio

YouTube Music

Outros nomes poderão ser adicionados no decorrer do tempo, então essa lista ainda crescerá. Vale notar que o Spotify, maior serviço de streaming, ainda não suporta o HomePod dessa maneira.

Como vincular um serviço ao HomePod [mini]

Primeiramente, faça login na sua conta do serviço de streaming compatível. Dentro dele, vá para configurações e adicione o serviço ao seu HomePod.

No caso do YouTube Music, por exemplo, basta tocar no seu avatar (no canto superior direito da tela), entrar em “Configurações”, depois em “Apps conectados” e aí tocar em “Conectar ao HomePod”.

Depois disso, o Casa já deverá oferecer automaticamente para você usar o app de streaming no seu HomePod por meio da Siri. Prossiga para adicioná-lo.

Quando quiser gerenciar essas conexões, basta ir até o aplicativo Casa, tocar nos três pontinhos (no canto superior direito) e escolher “Ajustes da Casa”. Selecione então o seu nome (na seção “Pessoas”) e, abaixo de “Mídias Conectadas”, você verá todos os serviços conectados.

Se quiser remover algum deles, toque sobre o seu nome e depois em “Remover [nome] da Casa”.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.