Como escolher a central do HomeKit pelo app Casa (Home)

A partir do iOS/iPadOS 18, a Apple passou a permitir que os usuários que tenham um HomePod (original, segunda geração ou mini) ou uma Apple TV 4K possam escolher qual será o “hub doméstico preferencial” entre esses aparelhos conectados ao framework HomeKit.

Com isso, o dispositivo escolhido vai ser usado para controlar, de forma remota, os outros acessórios de sua casa — e só utilizará outro dispositivo se o principal estiver indisponível por algum motivo. Confira como fazer essa escolha! 🏠

Com o app Casa (Home) aberto, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e selecione “Ajustes da Casa”.

Escolha “Centrais e Pontes da Casa”, desmarque a opção “Seleção Automática” e escolha um dos aparelhos que será usado.

Simples, não?! 😉

