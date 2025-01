Gadget da Swippitt “recarrega” a bateria do seu iPhone em poucos segundos

A Swippitt anunciou na Consumer Electronics Show (CES) 2025 um produto que pode mudar a forma como recarregamos nossos smartphones. Trata-se do Instant Power System, cuja proposta é substituir os carregadores tradicionais e as horas que gastamos com nossos aparelhos ligados à tomada.

À primeira vista, o produto funciona como uma capinha do tipo powerbank tradicional, visto que o que ele faz nada mais é do que recarregar o iPhone constantemente com uma bateria externa. O diferencial, no entanto, é o sistema que permite a troca rápida dessas cases de maneira simples e prática.

Cada capa conta com um mecanismo o qual permite que o sistema retire a bateria acoplada e a substitua por uma nova instantaneamente. Basta colocar o iPhone com a capa no hub (que já conta com uma bateria reserva devidamente recarregada) para ver a “mágica” acontecer.

O hub vem com cinco baterias e, considerando que cada uma conta com uma capacidade de 3.500mAh, o uso do produto possibilita mais que dobrar a capacidade de energia de um smartphone, a depender do modelo. É possível definir algumas especificações via software, como horários de carregamento e limites percentuais.

O bom é que é necessário apenas uma capa compatível para usar o hub. Já há versões para os iPhones 14, 15 e 16 e uma previsão para modelos da Samsung até o fim deste ano. Essa versatilidade é interessante pois permite que mais de uma pessoa na mesma residência faça uso do produto.

Esse é um ponto importante, visto que apenas o hub do Instant Power System com as cinco baterias custa US$450, enquanto cada capa sai por US$120. A Swippitt promete 30% de desconto para quem encomendar o produto neste mês (ele começará a ser enviado em junho) e US$100 de desconto no hub no período da CES 2025.

