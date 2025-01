HDMI 2.2 promete suporte a 12K e largura de banda de até 96Gbps

O HDMI Forum anunciou oficialmente a chegada do HDMI 2.2 na Consumer Electronics Show (CES) 2025, que começou oficialmente hoje, prometendo avanços em largura de banda, taxas de atualização e sincronização de áudio e vídeo.

Publicidade

De acordo com a empresa, o HDMI 2.2 traz um aumento considerável na largura de banda, chegando a 96Gbps — o dobro dos 48Gbps do HDMI 2.1. Isso permite suporte a resoluções e taxas de atualização ainda mais altas, incluindo:

4K com até 480Hz;

8K e 12K com até 120Hz;

Possível compatibilidade futura com displays 16K.

Além disso, a nova especificação inclui a tecnologia HDMI Fixed Rate Link (FRL), que melhora o desempenho de áudio e vídeo em diversos dispositivos, desde TVs e monitores gamers até aplicações profissionais, como sinalização digital e imagens médicas.

Para suportar essa nova largura de banda, o HDMI 2.2 exige um novo tipo de cabo: o Ultra96 HDMI Cable. Esse cabo faz parte do Programa de Certificação de Cabos HDMI, a fim de garantir que esteja de acordo com as novas especificações. Apesar de manter o mesmo formato de conector das versões anteriores, apenas os cabos Ultra96 certificados poderão entregar toda a performance de 96Gbps.

Publicidade

Outro destaque do HDMI 2.2 é o Protocolo de Indicação de Latência (LIP), projetado para melhorar a sincronização entre áudio e vídeo. Esse recurso é especialmente útil para configurações que envolvem múltiplos dispositivos, como receptores AV, soundbars e outros sistemas de áudio externos.

O HDMI Forum informou que a nova especificação estará disponível para os fabricantes de dispositivos HDMI 2.x no primeiro semestre de 2025. No entanto, a chegada dos primeiros produtos compatíveis poderá levar mais tempo, já que as empresas precisam desenvolver novos hardwares. Os primeiros dispositivos HDMI 2.2 e cabos Ultra96 deverão começar a aparecer no mercado no final deste ano ou depois.

Apesar de o HDMI 2.1 já oferecer suporte para altas resoluções e taxas de atualização, a nova versão chega para garantir que a conectividade esteja preparada para o futuro de outras tecnologias, como AR/VR, realidade espacial e experiências avançadas em jogos.

via Tom’s Guide