iPhone 15 Pro Max funcional é resgatado após 4 dias perdido no mar em SP

Perder o seu iPhone em pleno Réveillon pode até parecer um presságio negativo, mas não foi exatamente isso que aconteceu com o(a) proprietário(a) de um iPhone 15 Pro Max que o perdeu na Praia de Maresias, no litoral norte do estado de São Paulo.

Isso porque, conforme compartilhado por Thiago Itagaki em uma publicação no Threads, ele encontrou o dispositivo, enquanto praticava mergulho, a aproximadamente três metros de profundidade e a dez metros da praia. Como também relatado por ele, o aparelho estava sem bateria, mas funcionando — foi então que ele se dedicou a encontrar o(a) dono(a).

Foi só horas depois, porém, que o iPhone pôde ser recarregado (provavelmente devido à água na entrada USB-C) e ligado, de modo que Itagaki conseguiu acessar a Ficha Médical (Medical ID) e ver os dados dos contatos de emergência registrados. Ele soube só então que o dispositivo havia sido perdido no mar quatro dias antes!

Além de um final positivo, o caso permite realizar um alerta importante: mantenha sempre os dados da sua Ficha Médica atualizados — não só para a situação de perder o aparelho, mas também se algo acontecer com você e informações importantes sobre sua saúde forem necessárias.

Ademais, também é importante ativar a possibilidade de visualizar a Ficha Médica mesmo com o iPhone bloqueado. Para isso, basta ir em Ajustes » Geral » Dados de Saúde » Ficha Médica e ativar a opção “Mostrar Quando Bloqueado”.

