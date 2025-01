LaCie lança Rugged Pro5, SSD com Thunderbolt 5 e até 4TB de espaço

A LaCie, marca premium da Seagate Technology, anunciou na Consumer Electronics Show (CES) 2025 seu mais novo SSD portátil, o Rugged SSD Pro5.

O modelo chega com suporte ao Thunderbolt 5, trazendo velocidades impressionantes para atender às necessidades de criadores de conteúdo, cineastas e fotógrafos que precisam de armazenamento rápido e confiável.

Mais precisamente, o Rugged SSD Pro5 promete velocidades de até 6.700Mbps para leitura e 5.400Mbps para gravação, garantindo fluidez até para edição de vídeos em 8K e 6K RAW . A ideia é proporcionar um fluxo de trabalho ágil para quem lida com arquivos pesados e projetos exigentes, como produções cinematográficas e aplicações de inteligência artificial.

Disponível em opções com até 4TB de armazenamento, o SSD mantém o tradicional design robusto da linha Rugged, criado pelo designer Neil Poulton.

Pensado para quem precisa levar o SSD para qualquer lugar sem preocupação, o Rugged SSD Pro5 aguenta quedas de até 3 metros e conta com certificação IP68, o que significa que ele é completamente protegido contra poeira e pode ser submerso em até 1,5m de água por 30 minutos sem sofrer danos.

Além disso, a LaCie destaca seu compromisso com o meio ambiente, já que 45% dos materiais usados no SSD são reciclados — o que, de certa forma, ajuda a reduzir seu impacto ambiental sem comprometer o desempenho.

O SSD também funciona com conexões USB-C (10/20/40Gbps), sendo compatível com macOS, Windows e iPadOS (iPads Pro). A LaCie oferece, ainda, garantia de cinco anos e inclui o serviço de recuperação de dados Rescue Data Recovery Services, caso o usuário enfrente problemas com perda de arquivos.

O LaCie Rugged SSD Pro5 já está à venda globalmente em três opções cores: preta, azul e laranja. A versão de 4TB sai por US$600, enquanto a de 2TB custa US$400. Para mais informações, basta conferir o site oficial da LaCie.

via AppleInsider