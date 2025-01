Nova fechadura da Schlage usa UWB para destravamento automático

A Schlage, uma das fabricantes de fechaduras mais antigas dos Estados Unidos, lançou na Consumer Electronics Show (CES) 2025 a Sense Pro Smart Deadbolt, um dos primeiros produtos do tipo a usar a tecnologia de banda ultralarga (ultra wideband, ou UWB), de modo a se destrancar automaticamente conforme você se aproxima da porta.

Para tanto, seu smartphone ou smartwatch configurado com a fechadura precisa ter um chip UWB — algo que os iPhones (a partir do iPhone 11) e Apple Watches (a partir do Apple Watch Series 6) possuem.

Esse recurso usa a banda ultralarga e o dispositivo pessoal emparelhado e autorizado do usuário para calcular de forma inteligente a velocidade, a trajetória e o movimento, garantindo uma entrada perfeita e intuitiva que entende a intenção de entrar e destrava precisamente quando o usuário chega à porta.

A Schlage disse que a nova fechadura suportará o padrão aberto Aliro, bem como o Matter, o que significa que ela será compatível com qualquer ecossistema de casa inteligente — incluindo Apple Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa e Google Home.

A fechadura Sense Pro será lançada este ano, mas a fabricante ainda não forneceu uma data exata ou o seu preço.

Além dela, a Schlage também anunciou uma opção de entrada: a Arrive Smart Wi-Fi Deadbolt, que custará US$200. Diferentemente da opção mais avançada, essa tem uma chave e um teclado físico.

Acompanhando essas novas fechaduras está um novo aplicativo Schlage Home, que será lançado nos próximos meses para simplificar o gerenciamento de acesso. Ele estará disponível gratuitamente para iOS e Android.

via MacRumors