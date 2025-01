NVIDIA anuncia GeForce NOW para o Apple Vision Pro; empresa está usando o headset para treinar robôs

A NVIDIA anunciou na Consumer Electronics Show (CES) 2025 uma novidade bastante interessante para gamers donos de um Apple Vision Pro. Trata-se do aguardado suporte ao GeForce NOW, a plataforma de jogos AAA via streaming da empresa.

Chegando também aos headsets da Meta e da ByteDance, o GeForce NOW permitirá aos donos do Vision Pro desfrutar o catálogo de jogos do serviço em um ambiente imersivo proporcionado pelo dispositivo — e com direito a tecnologias como ray tracing e NVIDIA DLSS.

A novidade será lançada no final deste mês com a versão 2.0.70 do serviço, bastando acessar o site oficial pelo navegador para desfrutá-la.

Como observou o MacStories, no entanto, isso deverá resultar em alguma mudança de operação ou no visionOS ou no GeForce NOW. Isso porque o processo de configuração do serviço de streaming de jogos da NVIDIA requer a adição do site como um Progressive Web App (PWA) — algo que ainda não é suportado na versão do Safari para o visionOS (mas que poderá mudar com um eventual update).

Uso no treinamento de robôs

Como destacado pelo TechCrunch, a NVIDIA também afirmou que está utilizando os headsets da Apple no projeto GR00T, uma iniciativa de pesquisa e plataforma de desenvolvimento para modelos e pipelines de dados visando acelerar o treinamento de robôs humanoides.

O uso do Vision Pro permite que movimentos e ações humanas sejam capturadas diretamente pelo headset e transformadas em gêmeos digitais, os quais funcionam como modelos virtuais que podem ser replicados pelos robôs no processo de treinamento.

