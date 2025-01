SanDisk e ShiftCam anunciam SSDs que se acoplam a iPhones na CES 2025

Desde o lançamento dos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, em 2023, é possível gravar vídeos no padrão ProRes (que desbloqueia uma qualidade de imagem superior) diretamente em SSDs externos.

Essa opção é bastante útil, dada a grande quantidade de espaço (armazenamento) consumido por esses arquivos, mas também é verdade que não é muito prático carregar um SSD junto a um iPhone para lá e para cá — especialmente se você não tiver um desses suportes que seguram os dois dispositivos em um único conjunto.

Felizmente, existem soluções no mercado que tentam contornar essa limitação — e duas delas foram apresentadas nesta semana pela SanDisk e pela ShiftCam, durante a Consumer Electronics Show (CES) 2025!

SanDisk Creator Phone SSD

Com velocidades de até 1000MB/s (leitura) e 950MB/s (gravação), esse SSD focado em criadores traz o diferencial de ser compatível com a tecnologia MagSafe (da Apple), permitindo acoplá-lo na parte de trás do iPhone.

Compatível com vídeos ProRes (4K a 60 quadros por segundo), o SanDisk Creator Phone SSD vem com um cabo USB-C (USB 3.2 Gen 2) para conectá-lo ao próprio iPhone/iPad (ou dispositivos Android) ou a um Mac ou PC.

Capaz de sobreviver a quedas de até 3 metros, ele tem certificação IP65 contra água e poeira e pesa apenas 56 gramas.

O Creator Phone SSD estará disponível para compra no site da SanDisk durante primavera (do hemisfério norte) por US$110 na versão com 1TB de armazenamento. A empresa também comercializará uma versão do acessório com 2TB, mas seu preço ainda não foi revelado.

ShiftCam PLANCK

Compatível com vídeos ProRes (4K/120qps), esse SSD se conecta diretamente ao iPhone por meio de um conector USB-C embutido, dispensando cabos ou acessórios extras.

Com um design premium, certificação IP65 contra água e poeira, e velocidades de leitura e gravação de até 1050MB/s, o PLANCK pode transferir arquivos de 200GB em aproximadamente 3 minutos, além de pesar apenas 10g e ser extremamente compacto.

Embora foque-se em donos de iPhones, o SSD também funciona com smartphones de outras marcas e pode ser conectado até mesmo a consoles de videogame para abrir mais espaço para jogos. Ele também tem uma construção resistente a quedas, o que é ótimo para quem pretende sair por aí para gravar alguns vídeos.

Segundo a ShiftCam, o PLANCK será lançado primeiro no Kickstarter, em fevereiro, por US$125 na versão de 1TB e por US$200 na de 2TB. A previsão é que o produto seja disponibilizado para o público geral também na primavera (do hemisfério norte) por US$190 e US$300, respectivamente.

E aí, qual solução lhe chamou mais a atenção?

