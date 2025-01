Satechi anuncia carregadores OntheGo com Qi2 e design versátil

A Satechi apresentou na Consumer Electronics Show (CES) 2025 a sua nova linha de carregadores sem fio e powerbanks OntheGo, pensada para quem precisa manter os dispositivos sempre carregados sem abrir mão de um design sofisticado e compacto.

A coleção inclui carregadores sem fio 2-em-1 e 3-em-1 com tecnologia Qi2, a qual oferece carregamento rápido de 15W para iPhones e 5W para AirPods. O modelo 3-em-1 conta ainda com um carregador magnético para Apple Watch.

Com um acabamento em alumínio preto e couro vegano, os carregadores têm um design circular e portátil, podendo ser dobrados para caber no bolso ou em uma bolsa de viagem. Eles também permitem posicionar o iPhone na vertical ou horizontal — ideal para quem usa o modo Em Espera (StandBy) do iOS.

Já as powerbanks, disponíveis em versões de 5.000mAh e 10.000mAh, combinam carregamento sem fio e por USB-C, permitindo recarregar dois dispositivos ao mesmo tempo. Eles trazem ainda um suporte ajustável em couro vegano, que pode ser inclinado em até 120° para facilitar o uso do celular enquanto ele é recarregado.

Além disso, os produtos contam com pass-through charging, recurso que mantém os dispositivos recarregando mesmo quando a powerbank está conectada à tomada.

Os novos carregadores da Satechi chegarão ao mercado no segundo trimestre de 2025, com preços variando entre US$70 e US$100. Os valores detalhados de cada dispositivo, contudo, ainda não foram divulgados pela empresa.

