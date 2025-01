Shure lança MV7i, microfone “inteligente” com interface de áudio embutida

A Shure anunciou na CES 2025 o microfone MV7i, evolução do MV7+, o qual conta com uma novidade interessante para produtores iniciantes ou simplesmente para quem não pode gastar muito com um hardware adicional.

Graças à porta XLR presente no produto, é possível plugar um segundo microfone ou um instrumento diretamente no MV7i, que passa a funcionar como uma nova interface para que o áudio possa ser tratado como um canal separado.

No aplicativo para desktop Motiv Mix, da Shure, é possível realizar vários ajustes nas gravações — como combinar os dois áudios em uma faixa de áudio única a qual preserva o direcionamento dos dois microfones em cada canal.

É uma novidade bastante bem-vinda, visto que os produtores não precisam mais de uma interface em separado para realizar gravações de podcasts pessoalmente.

Músicos também poderão obter uma maior versatilidade na gravação de suas produções artísticas, uma vez que tanto o canal de voz quanto o instrumental poderão ser trabalhados separadamente com o uso de um único dispositivo.

O MV7i já está à venda no site da Shure pelo valor de US$350.

via TechCrunch