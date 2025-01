★ Transforme gravações do iPhone em obras-primas: melhore a qualidade de vídeo com IA

Distantes estão os tempos em que gravações com os smartphones eram vistas como “inferiores”. Em 2018, por exemplo, o cineasta Steven Soderbergh gravou o seu longa-metragem “Distúrbio” 100% com iPhones 7 Plus. Quando assistido sem essa informação, é impossível apontar diferenças de qualidade.

Mais ainda: considerando que o iPhone 7 Plus já é um modelo bastante antigo no mercado, imagina o que é possível com um iPhone 16! Mais do que apenas uma alternativa a quem não tem dinheiro para uma câmera profissional, os smartphones ganharam espaço como dispositivos de alto padrão.

E isso sem falarmos das tecnologias de edição mais recentes, as quais facilitam as tarefas, seja com o auxílio de inteligências artificiais ou recursos mais simples. É exatamente sobre esse tema que vamos falar no texto de hoje, com foco especial em um programa de edição de mídias audiovisuais.

Além de explicarmos o que é o Wondershare Filmora, vamos também discorrer sobre como você pode utilizá-lo e quais são os benefícios das ferramentas. Apesar do título voltado a iPhones, a verdade é que a ferramenta pode ser baixada e utilizada em dispositivos que usam o sistema operacional macOS.

Qual o programa mais indicado para as edições do iPhone?

Quando falamos de programas indicados para edições em iPhones, a primeira coisa que precisamos considerar é a compatibilidade. A Apple é notável por reduzir o escopo dos serviços que funcionam com dispositivos da marca, de modo que opções como o Wondershare Filmora chamam a atenção.

O Wondershare Filmora está disponível para os principais sistemas operacionais, e permite que suas mídias gravadas com iPhones sejam editadas. Além do macOS, já citado durante a introdução, há a possibilidade de editar vídeos também de um Windows a partir da importação de mídias via iTunes.

Aliado aos serviços mais “tradicionais” de edição de vídeo, como recortes, mesclas e configurações de imagem, o Wondershare Filmora também conta com funcionalidades que utilizam IA, as inteligências artificiais. Elas servem a propósitos variados, mas sempre focados em facilitar a edição dos materiais.

Há recursos para melhorar qualidade de vídeo com IA, geração de legendas automáticas, tradução a partir de áudio, compressão, upscaling, gerador de música, removedor de objetos, removedor de voz, criador de prévias e muito mais! Basicamente, todas as suas necessidades com edição serão supridas!

Como usar o Wondershare Filmora para editar vídeos?

Depois de explicarmos o que é o Wondershare Filmora e por que ele é indicado para edições de mídias gravadas em iPhones, chegou a hora de detalhar um “passo a passo” sobre como você pode utilizá-lo.

As etapas a seguir incluem download, instalação, edição e exportação do vídeo final. Vamos começar!

Faça o download e a instalação do programa

As duas primeiras etapas de uso do Wondershare Filmora são o download e a instalação. Isso é feito acessando o site oficial e clicando para baixar o instalador gratuitamente. Em seguida, você deverá achá-lo no computador, muito provavelmente na pasta “Downloads” do seu navegador de internet.

A instalação acontece clicando duas vezes no instalador. Basta então seguir os passos da janela e aguardar. Durante essa etapa do processo, você pode continuar usando o computador normalmente, mas recomenda-se que evite tarefas muito pesadas; em especial se a sua máquina não for muito ágil.

Importe os arquivos do iPhone para o computador

A próxima etapa para melhorar a qualidade do vídeo com o auxílio do Wondershare Filmora consiste em transferir os arquivos para o computador. Para isso, você precisará do iTunes, o qual consegue achar no site da Apple. Assim como o Filmora, o uso do iTunes é intuitivo e não toma muito do tempo.

Recomenda-se que você salve todas as mídias do iPhone em uma única pasta, com nomes que deixem mais fácil encontrar o que precisa posteriormente. Concluída essa parte, você pode voltar ao serviço, encontrando o ícone criado na área de trabalho e clicando duas vezes para que o programa se abra.

Inicie um novo projeto e use os recursos de IA

Já na janela inicial do Wondershare Filmora, você deverá iniciar um novo projeto. Na janela seguinte, onde verá a linha do tempo, clique no espaço indicado para a importação das mídias e selecione os arquivos do iPhone que salvou no computador durante o item anterior. É aqui que a edição começa!

O que você fará durante a edição depende dos objetivos que possui, mas os recursos de inteligência artificial, como aquele que melhora a qualidade da imagem, são encontrados facilmente. Não fique com medo de “errar”: quaisquer que sejam suas modificações, os vídeos originais não são prejudicados.

Exporte o resultado final das suas edições

Concluídas as edições, a última etapa é a exportação! Assim que concluir o seu projeto, procure pelo botão de exportar na parte superior da janela. O Wondershare Filmora pedirá que você selecione como e onde gostaria de salvá-lo, de acordo com a qualidade do vídeo, a resolução, as extensões e muito mais.

E é só isso! Assim que o arquivo for exportado, ele já poderá ser “upado” em uma plataforma como o YouTube. Caso não fique satisfeito com o resultado, há a possibilidade de retomar o projeto, fazer novas edições e reexportá-lo. Naturalmente, tudo isso pede que você assine o Wondershare Filmora.

Quais os benefícios do Wondershare Filmora?

Como deu pra perceber a partir do tutorial acima, editar vídeos do iPhone com o Wondershare Filmora não é uma tarefa difícil. Essa, porém, não é a única vantagem do programa, de modo que separamos uma breve lista com os principais benefícios do software para editores experientes ou para os novatos.

Conta com recursos avançados de inteligência artificial

Os recursos de inteligência artificial foram destaque em parágrafos anteriores desse texto, de modo que não podemos deixá-los de fora quando exploramos os benefícios do Wondershare Filmora. Vale a pena notar que eles não precisam ser usados para os fins de criação, caso prefira deixá-los de lado.

Pode ser testado gratuitamente, sem uma assinatura

O Wondershare Filmora é um programa pago por meio de uma assinatura mensal ou anual, mas há a possibilidade de testar os seus recursos gratuitamente. O objetivo é garantir que o programa seja capaz de cumprir o que precisa, independentemente de quais sejam as suas necessidades nas edições.

É compatível com serviços e produtos exclusivos da Apple

Dentre as possibilidades de uso do Wondershare Filmora para edição, está lidar com materiais de um iPhone em um computador com Windows, de iPhone para macOS ou mesmo de Android para macOS ou Android para Windows. Ou seja: a compatibilidade de sistemas operacionais é ampla e completa!

Oferece biblioteca de efeitos e transições

O software conta com uma biblioteca rica em efeitos visuais, transições e títulos animados que podem transformar gravações comuns em produções dignas de destaque. Combine essas ferramentas com o storytelling da sua narrativa para criar vídeos dinâmicos e envolventes, captando a atenção do público do início ao fim.

Tem uma interface intuitiva e ferramentas acessíveis

Nós já mencionamos que o Wondershare Filmora é indicado tanto para usuários experientes com as edições de vídeo quanto para os “newbies”, mas é interessante explicar a razão. O serviço traz uma UI (user interface) onde ferramentas são facilmente encontradas já durante a sua primeira utilização, tornando bem simples melhorar qualidade de vídeo sem precisar de técnicas avançadas.

É sempre importante lembrar que, embora a forma seja indispensável à qualidade do seu trabalho, o conteúdo em si tem ainda mais valor! Dedique tanto tempo à edição quanto dedica às ideias, a fim de que os materiais audiovisuais que publicará nas redes alcancem o público-alvo ao qual você almeja.

Por que investir em ferramentas avançadas de edição?

Enquanto muitos usuários podem se contentar com edições básicas feitas diretamente no smartphone, programas como o Wondershare Filmora trazem uma série de vantagens que justificam o investimento em um software de edição. Eles oferecem maior controle criativo, garantem resultados mais profissionais e ampliam as possibilidades de monetização do conteúdo audiovisual.

Se você busca produzir vídeos que se destaquem em meio à enxurrada de materiais disponíveis online, dedicar-se à qualidade da edição é fundamental. Recursos como os oferecidos pelo Wondershare Filmora não apenas simplificam o trabalho técnico, mas também permitem explorar toda a sua criatividade, resultando em obras-primas que encantam e envolvem o público.

Agora é só colocar a mão na massa, experimentar as possibilidades do programa e dar vida às suas ideias!