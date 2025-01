Anvisa aprova recurso de Teste de Audição dos AirPods Pro 2 no Brasil

No mês passado, a Apple liberou no Brasil uma das suas novidades relacionadas à área de saúde: a possibilidade de ser alertado caso o Apple Watch identifique distúrbios respiratórios que podem indicar uma apneia do sono.

Publicidade

Além do smartwatch, a Maçã anunciou que os AirPods Pro 2 receberiam três recursos muito úteis para a saúde auditiva dos usuários: o Teste de Audição (Hearing Test), um recurso que transforma os fones em aparelhos auditivos (Hearing Aid) e a Proteção de Audição (Hearing Protection).

Como todos os recursos que envolvem a saúde dos usuários, eles precisam ser aprovados individualmente pelos órgãos responsáveis de cada região — cabendo à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) fazer isso no Brasil.

Pois temos uma boa novidade com relação a isso. De acordo com uma apuração do MacMagazine, a Apple já obteve a liberação do recurso Teste de Audição no Brasil!

Como pode-se notar na documentação acima, a aprovação foi feita anteontem, no dia 6 de janeiro (segunda-feira).

Publicidade

Assim como ocorreu na liberação dos recursos de ECG, apneia do sono, ritmo cardíaco irregular e histórico de fibrilação atrial do Apple Watch, quem ficou responsável por enviar a documentação necessária foi a Emergo Brazil Import – Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Com essa liberação, ficam faltando serem liberados no Brasil os outros dois recursos dos AirPods Pro 2: o uso deles como aparelhos auditivos para quem possui perda auditiva leve ou moderada e o de proteção da audição, capaz de reduzir sons externos a uma frequência de 48.000 vezes por segundo.

Publicidade

É bem possível que a Apple aguarde esse processo ser concluído para liberá-los todos de uma vez aos usuários brasileiros. Ao que parece, isso não deverá demorar muito. 😊

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Fones-de-Ouvido/Apple-AirPods-Pro-2,2599.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.