Apple demite cerca de 50 pessoas por suposta fraude envolvendo doações

Há cerca de um mês, comentamos aqui que seis ex-funcionários da Apple foram acusados de fraudar um programa de doações da empresa, o que acarretou em um prejuízo de US$152 mil entre 2018 e 2021.

Pois bem, de acordo com informações do India Today, aproximadamente 50 funcionários da gigante de Cupertino foram demitidos recentemente por suspeita de estarem envolvidos com o esquema. A maior parte dessas pessoas, ainda segundo o site, são indianas.

Ao que tudo indica, uma parcela significativa delas teria abusado de programas de doações ligadas à Telugu Association of North America (TANA) — organização supostamente envolvida com o uso indevido de subsídios corporativos em doações.

Além disso, um mandado de prisão foi expedido contra os seis primeiros funcionários que foram demitidos após serem acusados de explorar indevidamente a iniciativa da Apple. Nenhum deles, vale notar, é indiano.

O esquema funcionava da seguinte forma: os ex-funcionários realizavam uma doação para uma determinada iniciativa de caridade (geralmente com algum conhecido dentro, para facilitar o esquema), cancelavam a ação e ficavam com o dinheiro contribuído pela Apple, que iguala (e às vezes até supera) as doações de funcionários. Essa “doações” também serviam para realizar reivindicações e pagar menos impostos ao governo.

Além da TANA, outras organizações envolvidas com o esquema incluem a Hope4Kids e a American Chinese International Cultural Exchange (ACICE).

