Apple expande presença em Seattle com maior locação desde 2019

A Apple está ampliando a sua presença em Seattle (Washington, nos Estados Unidos), com a maior locação de escritório na cidade desde 2019. As informações são do KOMO News.

De acordo com o site, a empresa assinou um contrato direto para ocupar quase 17.930m² no Arbor Blocks West, em South Lake Union — um espaço anteriormente utilizado pela Meta, que encerrou a sua locação de forma antecipada.

A decisão faz parte da estratégia da Maçã para fortalecer suas operações na cidade, onde já possui escritórios no prédio 333 Dexter. Em 2019, a empresa anunciou planos de expandir sua equipe para 2 mil funcionários na região, considerada um importante polo de tecnologia.

Essa mudança acontece em um momento de incerteza no mercado imobiliário comercial de Seattle, que tem enfrentado altos índices de vacância — cerca de 30% dos escritórios na cidade estão vazios.

Especialistas acreditam que a chegada da gigante de Cupertino poderá ser um ponto de virada para o setor, que vem tentando se recuperar após a pandemia da COVID-19 e o crescimento do trabalho remoto.

Ainda não está claro qual será o uso específico do novo escritório, mas a expectativa é que ele seja voltado para equipes de inteligência artificial e aprendizado de máquina, áreas que a Apple vem fortalecendo nos últimos anos. Listagens de vagas da empresa em Seattle reforçam essa possibilidade.

Nos últimos anos, o mercado de escritórios na região tem passado por mudanças. Enquanto a Maçã aposta em Seattle, outras gigantes como Amazon, Microsoft, Zoom e OpenAI, têm expandido suas operações também em Bellevue e Redmond.

Ainda que especialistas acreditem que o movimento da Apple poderá ajudar a equilibrar o setor, o retorno dos trabalhadores aos escritórios ainda deverá ser um fator decisivo para essa recuperação.

