Apple TV+ lança o trailer da 4ª temporada de “Mythic Quest”

O Apple TV+ lançou hoje o trailer da quarta temporada de “Mythic Quest”, cuja estreia acontecerá no dia 29 de janeiro, uma quarta-feira.

Como já divulgado, a quarta temporada da comédia reunirá as estrelas Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis e Naomi Ekperigin novamente, os quais enfrentarão novos desafios em um cenário de mudança.

O trailer foi compartilhado no YouTube e também no perfil do serviço no X (ex-Twitter).

Work hard, play harder.#MythicQuest Season 4 — Premiering January 29 on Apple TV+ pic.twitter.com/dKlLcI8XdS — Apple TV (@AppleTV) January 8, 2025 Trabalhe duro, divirta-se mais ainda.

#MythicQuest Temporada 4 — Estreia em 29 de janeiro no Apple TV+.

Os dois primeiros episódios da quarta temporada serão lançados na data supracitada, seguidos por um novo episódio semanal até o dia 26 de março.

Justamente em 26/3, o Apple TV+ lembrou que os fãs da série também poderão conferir todos os episódios de “Side Quest” — uma expansão do universo da série principal que explora as vidas de funcionários, jogadores e fãs que são impactados pelo jogo em um formato de antologia.

“Mythic Quest” tem produção executiva de McElhenney e Day, além de Michael Rotenberg, Nicholas Frenkel e Gérard Guillemot. Já “Side Quest” é desenvolvido e tem produção executiva de John Howell Harris e Katie McElhenney.

