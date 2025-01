Apple TV+ recebe 6 indicações aos SAG Awards com “Slow Horses”, “Shrinking” e “Disclaimer” [errata]

Os indicados à 31ª edição dos Screen Actors Guild (SAG) Awards foram anunciados hoje, e o Apple TV+ conquistou seis indicações por três das suas séries. No ano passado, vale lembrar, a companhia recebeu 11 nomeações e venceu em somente uma.

Entre as indicações, “Slow Horses” foi nomeada na categoria Melhor Elenco em Série Dramática, enquanto “Falando a Real” (“Shrinking”) concorre ao prêmio de Melhor Elenco em Série de Comédia.

Melhor Elenco em Série Dramática: “Bridgerton”

“The Day of the Jackal”

“The Diplomat”

“Shōgun”

“Slow Horses” Melhor Elenco em Série de Comédia: “Abbott Elementary”

“The Bear”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Shrinking”

Além disso, Gary Oldman foi indicado na categoria Melhor Ator em Série Dramática por seu papel em “Slow Horses”. Já Harrison Ford foi indicado ao prêmio de Melhor Ator em Série de Comédia por “Shrinking”.

Melhor Ator em Série Dramática: Tadanobu Asano (“Shōgun”)

Jeff Bridges (“The Old Man”)

Gary Oldman (“Slow Horses”)

Eddie Redmayne (“The Day of the Jackal”)

Hiroyuki Sanada (“Shōgun”) Melhor Ator em Série de Comédia: Adam Brody (“Nobody Wants This”)

Ted Danson (“A Man on the Inside”)

Harrison Ford (“Shrinking”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jeremy Allen White (“The Bear”)

A cerimônia dos SAG Awards será transmitida ao vivo pela Netflix no dia 23 de fevereiro (um domingo), às 22h (horário de Brasília), com apresentação de Kristen Bell.

via AppleInsider

ERRATA 08/01/2025 às 17:15

Em vez de quatro, como afirmamos originalmente, o Apple TV+ recebeu seis indicações aos SAG Awards.

Em um comunicado à imprensa, a companhia revelou que o elenco de “Disclaimer” também está concorrendo à premiação em duas categorias — mais especificamente, pelas atuações de Cate Blanchett e Kevin Kline.

Melhor Atriz em Filme para a Televisão ou Minissérie: Kathy Bates (“The Great Lillian Hall”)

Cate Blanchett (“Disclaimer”)

Jodie Foster (“True Detective: Night Country”)

Lily Gladstone (“Under the Bridge”)

Jessica Gunning (“Baby Reindeer”)

Cristin Miloti (“The Penguin”) Melhor Ator em Filme para a Televisão ou Minissérie: Javier Bardem (“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”)

Colin Farrell (“The Penguin”)

Richard Gadd (“Baby Reindeer”)

Kevin Kline (“Disclaimer”)

Andrew Scott (“Ripley”)

Agora sim, tudo completo!

