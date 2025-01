Como ativar o teclado bilíngue no iPhone e no iPad

Com a chegada do iOS/iPadOS 18, a Apple tratou de finalmente disponibilizar uma função muito aguardada por usuários.

Publicidade

Trata-se da possibilidade de escrever no teclado nativo do sistema em dois idiomas diferentes sem precisar fazer a troca (tocando no ícone de um globo, abaixo do teclado) quando precisar escrever uma palavra diferente no segundo idioma — já que o iPhone/iPad detectará em qual idioma você está digitando naturalmente.

Confira como ativar isso! 📱

Abra os Ajustes (Settings). Toque em Geral » Teclado. Vá até “Teclados”. Escolha um deles e selecione “Adicionar Idioma…” para escolher o teclado secundário.

Feito isso, não será mais preciso alternar entre os seus teclados para escrever palavras ou frases em idiomas diferentes.

Publicidade

Ótima novidade, concordam? 🙂

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro-Max,12499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro,10499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Plus,9499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16,7799.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.