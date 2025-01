ESR lança Geo Digital Pencil, lápis inteligente com suporte à rede Buscar

A ESR, famosa marca de acessórios para produtos da Apple, lançou na Consumer Electronics Show (CES) 2025 o Geo Digital Pencil, um lápis inteligente alternativo ao Apple Pencil com suporte à rede Buscar (Find My) da Apple — o que permite a visualização de sua localização em caso de perda.

Projetado para profissionais criativos, o produto pode ser a opção ideal para quem quer um lápis com suporte à rede Buscar, mas não quer gastar tanto com o Apple Pencil Pro. Ele também é compatível um número bem maior de iPads: todos os lançados a partir de 2018.

Com um alto-falante integrado, o Geo Digital Pencil conta ainda com um botão personalizável para atalhos e monitoramento do status da bateria — que pode ser recarregada por completo em apenas 30 minutos via USB-C para proporcionar até 12 horas de uso.

Além disso, o lápis ainda conta com recursos bastante importantes para um produto do gênero, como rejeição de palma, sensibilidade à inclinação e uma ponta fina de 1,5mm a qual permite escrever e desenhar de forma mais detalhada.

Acompanhando um cabo USB-C para carregamento, o produto está disponível para compra na Amazon americana por US$10.

