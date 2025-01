Indonésia: fábrica de AirTags não será suficiente para desbanir iPhones 16

Novas informações da Reuters dão conta de que o governo da Indonésia não considerou a proposta de US$1 bilhão em investimentos feita pela Apple como suficiente para encerrar o banimento da linha iPhone 16 no país.

Essa medida, caso você esteja por fora desse caso, foi implementada em outubro do ano passado após a Maçã falhar em cumprir uma regra local que obriga dispositivos comercializados na Indonésia a terem pelo menos 40% de seus componentes produzidos no país.

Desde então, a Apple fez uma série de propostas de investimentos para reverter a situação, com a mais recente envolvendo a construção de uma fábrica de AirTags na ilha de Batam, a apenas algumas horas de Singapura.

Segundo o ministro da indústria da Indonésia, Agus Gumiwang Kartasasmita, o governo concordou com a construção dessa fábrica. Entretanto, como o AirTag não conta como um componente do iPhone, esse investimento não foi considerado suficiente para que as vendas dos seus modelos mais recentes fossem restabelecidas.

Não há base para o ministério emitir uma certificação de conteúdo local como forma de a Apple ter permissão para vender o iPhone 16 porque (a fábrica) não tem relações diretas.

Kartasasmita chegou a se encontrar ontem com o vice-presidente de relações internacionais da Apple, Nick Ammann, para discutir a mais recente proposta. Ao ser questionado sobre a conversa, ele disse que o executivo ofereceu “investimentos inovativos”, mas depois chamou a proposta de US$1 bilhão — que naquele momento não passava de um rumor — de “insuficiente”.

A fábrica de AirTags — que, segundo governo da Indonésia, será inaugurada em 2026 — é vista como uma vitória para o governo do presidente Prabowo Subianto, o qual tem tentando atrair o investimento de empresas estrangeiras e pressioná-las para que elas passem a desenvolver os seus produtos no país. Com a mais recente recusa do Ministério da Indústria, é possível que o país acabe recebendo ainda mais investimentos da gigante de Cupertino.

Com uma população de aproximadamente 284 milhões de pessoas (sendo metade delas jovens), a Indonésia é hoje um dos mercados mais importantes para a Apple no mundo.

via MacRumors