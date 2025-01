Jogo Sniper Elite 4 é lançado para iPhones, iPads e Macs

Atenção, gamers! Anunciada em julho passado, a versão de Sniper Elite 4 para iPhones, iPads e Macs já está disponível para compra na App Store e na Mac App Store.

Mais um dos vários jogos AAA que chegaram às plataformas da Maçã nos últimos tempos, Sniper Elite 4 foi lançado originalmente em 2017 e colecionou uma variedade de prêmios desde então.

Com mais de 30 milhões de jogadores atualmente, o game é ambientado na Itália de 1943, durante o auge da Segunda Guerra Mundial. Nele, o jogador controla o protagonista Karl Fairburne, que luta ao lado dos Aliados contra uma “nova e aterrorizante ameaça nazista”.

Experimente uma jogabilidade incomparável de atiradores de elite da 2ª Guerra Mundial com Sniper Elite 4. Assuma o papel do agente da SOE e atirador de elite Karl Fairburne enquanto ele viaja para a bela costa mediterrânea da Itália para lutar contra as Forças do Eixo e libertar o país do fascismo.

Desenvolvido pela Rebellion Games, Sniper Elite 4 é compatível com iPhones 15 Pro e 15 Pro Max (ou mais recentes), iPads equipados pelo menos com o chip M1 e Macs com processadores M1 em diante.

Além de ter sido todo adaptado para as telas sensíveis ao toque, o jogo também é compatível com uma série de controles dedicados, os quais com certeza tornarão a experiência bem mais satisfatória.

Sniper Elite 4 é grátis para baixar, mas para desbloquear todo o seu conteúdo, o usuário terá que desembolsar R$130 numa compra interna. Há também as expansões Tempestade da Morte e Alvo: Führer, que saem por R$50 e R$5, respectivamente.