Novos fones da Audio-Technica têm autonomia de até 65 horas

A Audio-Technica fabrica fones de ouvido com excelente qualidade de som, incluindo opções avançadas que suportam reprodução sem perdas (lossless) — estando também à frente da concorrência em duração da bateria.

Na Consumer Electronics Show (CES) 2025, por exemplo, a companhia apresentou seus novos fones intra-auriculares com cancelamento ativo de ruído (ANC, na sigla em inglês).

Denominado ATH-CKS50TW2, você pode esperar até 25 horas de duração da bateria com uma carga quando o ANC está desativado ou 15 horas com o recurso ligado. O estojo de recarga pode fornecer mais 40 horas (ou 25 horas com o ANC ativado), de modo que eles fornecem até 65 horas de autonomia.

Outro grande recurso do fones são os seus ímãs: com a tecnologia de interruptor magnético, os fones de ouvido podem ser conectados entre si e desligados antes mesmo de você devolvê-los ao estojo. Se você estiver pronto para usá-los novamente, eles ligarão quando você os separar.

Outras especificações dos fones incluem drivers de 9mm, suporte a carregamento sem fio (padrão Qi), e resistência à poeira e água (classificação IP55). Entre os recursos, há conexão multiponto, bem como controles de toque nos fones de ouvido — os quais oferecem acesso a reprodução, volume, chamadas, assistente de voz e configurações de controle de ruído.

O ATH-CKS50TW2 está disponível nas cores preta e bege, por US$150 diretamente no site da Audio-Technica.

via BGR