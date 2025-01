PC Remote Play, da Razer, leva jogos de PC para o seu iPhone ou iPad

Na Consumer Electronics Show (CES) 2025, a Razer revelou uma novidade empolgante para gamers: o PC Remote Play. Com ele, será possível jogar títulos AAA diretamente no iPhone, no iPad ou em dispositivos Android com uma experiência fluida e adaptada para cada tela.

Publicidade

O serviço é baseado nos projetos de código aberto Moonlight e Sunshine, permitindo um streaming otimizado e com baixa latência. A Razer promete ajustar automaticamente a taxa de atualização e a proporção da tela do dispositivo, garantindo imagens de alta qualidade sem cortes ou barras pretas.

Para usar o serviço, basta ter o software Razer Cortex no PC e instalar os aplicativos Razer PC Remote Play e Razer Nexus no celular ou tablet. O sistema reconhece automaticamente um PC compatível na mesma rede e exibe os jogos instalados na interface do Nexus.

A experiência fica ainda melhor com o controle Razer Kishi Ultra, que transforma o celular em um verdadeiro console portátil. Além disso, o Razer Sensa HD Haptics proporciona um feedback tátil imersivo, aumentando a sensação de realismo.

Na CES 2025, a Razer fez uma demonstração do PC Remote Play em ação. A transmissão de jogos aconteceu de forma fluida, sem travamentos ou perda de qualidade. A tecnologia parece ser uma solução prática para quem quer jogar no celular sem precisar de configurações complicadas.

Publicidade

Por enquanto, o PC Remote Play está disponível apenas em versão beta, sem uma data confirmada para o seu lançamento oficial. Detalhes técnicos, como latência e requisitos mínimos, ainda não foram divulgados.

Outros lançamentos da Razer na CES 2025

Entre as outras novidades apresentadas, que formam um ecossistema maior da Razer junto ao PC Remote Play, estão o Project Ava (uma IA para ajudar jogadores em competições) e o Project Arielle (um conceito de cadeira gamer com controle térmico para mais conforto).

Publicidade

A Razer também apresentou novos produtos na CES 2025, incluindo atualizações da linha de notebooks Blade e periféricos com iluminação Chroma RGB.

Se a tecnologia entregar tudo o que promete, o PC Remote Play pode ser uma das melhores opções para levar jogos de PC a qualquer lugar. Agora, resta saber como os gamers vão receber essa novidade. 🎮

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacStories