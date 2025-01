TSMC estaria fabricando um segundo chip para a Apple em fábrica nos EUA

De acordo com uma nova publicação do jornalista Tim Culpan em seu blog Culpium, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) está fabricando um novo chip para a Apple em sua fábrica no Arizona (Estados Unidos).

Culpan afirma ter “99% de certeza” de que trata-se do SiP S9, o qual foi lançado pela Apple em 2023 para equipar o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 — novidades na linha de smartwatches da empresa naquele ano.

Caso esteja mesmo fabricando mais um chip, esse seria o segundo na unidade americana. Em setembro passado, o próprio Culpan afirmou que a TSMC havia começado a fabricar o processador A16 Bionic no país.

Como ambos os chips são fabricados no processo de 4 nanômetros da empresa, esse detalhe certamente deve ter facilitado a adição do segundo chip à linha de produção, visto que há uma base tecnológica compartilhada entre eles.

Aumentar a produção de chips nos EUA em tão pouco tempo é simbólico, uma vez que a empresa provavelmente terá de lidar com o aumento de tarifas relacionadas a produtos importados com o vindouro governo de Donald Trump.

via 9to5Mac