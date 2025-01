AMD admite inspiração no Apple Silicon para desenvolver os Ryzen AI Max

Como comentamos no início da semana, a AMD surpreendeu com o anúncio da linha de processadores Ryzen AI Max, uma versão mais poderosa da sua linha Ryzen AI, durante a Consumer Electronics Show (CES) 2025.

Os novos processadores trazem até 16 núcleos de CPU , 50 núcleos gráficos RDNA 3.5 e até 128GB de memória unificada. A promessa da empresa é de um desempenho até 2,6x superior na renderização 3D em comparação ao Intel Core Ultra 9 288V, além de gráficos 1,4x mais rápidos.

O vice-presidente da AMD, Joe Macri, fez questão de destacar que a empresa já trabalhava há anos com a ideia de APUs (chips que combinam CPU e GPU ) antes de a Apple lançar seus próprios processadores.

“A Apple usava GPUs dedicadas, inclusive as nossas. Então, não dou crédito a eles pela ideia”, afirmou. Ele, no entanto, reconheceu que o sucesso do Apple Silicon ajudou a convencer a AMD a investir pesado nos Ryzen AI Max.

Segundo Macri, a Maçã mostrou que consumidores não ligam tanto para especificações técnicas, como a presença de GPUs dedicadas, mas sim para o desempenho geral do dispositivo. “O que importa para as pessoas é o que o computador faz, a qualidade da tela, o teclado, a experiência de uso”, explicou.

Durante o evento, um Ryzen AI Max foi testado rodando o jogo Ratchet & Clank: Rift Apart em um ASUS ROG Flow Z13, alcançando mais de 60FPS em 1080p com gráficos avançados.

A performance, é claro, impressionou e se aproximou do que se espera de um PlayStation 5. Além disso, a AMD voltou a dizer que o novo processador supera o M4 Pro da Apple em testes de benchmark, como o Vray.

Os primeiros laptops com os chips Ryzen AI Max, como o ASUS ROG Flow Z13 e o HP ZBook Ultra G1a, deverão chegar ao mercado ainda no primeiro semestre deste ano.

via Engadget