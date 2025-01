Após acordo milionário, Apple reitera compromisso com privacidade da Siri

A Apple reiterou o seu compromisso com a privacidade da Siri — uma declaração importante que surge após a empresa fazer um acordo no qual terá que desembolsar US$95 milhões para encerrar um processo que acusava a assistente de gravar conversas privadas sem permissão e compartilhar os dados com terceiros.

Em comunicado para a imprensa, a Maçã afirmou estar comprometida em proteger os dados dos usuários, e que seus produtos e recursos são construídos com técnicas e tecnologias inovadoras de privacidade, algo aplicado a todos os seus produtos e serviços — inclusive à Siri, a “assistente digital mais privada”, segundo a companhia.

A privacidade é uma parte fundamental do processo de design, impulsionada por princípios que incluem minimização de dados, inteligência no dispositivo, transparência e controle, e fortes proteções de segurança que trabalham juntas para fornecer aos usuários experiências incríveis e paz de espírito.

Segundo a Maçã, os dados da Siri nunca foram usados para construir perfis publicitários, nunca foram disponibilizados para anúncios ou vendidos para qualquer propósito.

“Nós estamos constantemente desenvolvendo tecnologias para tornar a Siri ainda mais privada e continuaremos a fazer isso”, disse a empresa.

A Apple relembrou que a Siri usa o processamento no dispositivo sempre que possível, bem como que tenta minimizar a quantidade de dados coletados para as requisições à assistente. A empresa também afirmou que a Apple Intelligence representa uma “nova era” para a Siri, graças a inovações como o Private Cloud Compute.

“Quando a Siri usa o Private Cloud Compute, os dados de um usuário não são armazenados ou acessíveis à Apple, e o Private Cloud Compute usa seus dados apenas para atender à solicitação”, destacou a companhia no comunicado.