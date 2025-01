Apple destaca busca por categorias de aplicativos e jogos na App Store

A Apple realizou uma alteração pequena, mas interessante, na App Store de iPhones e iPads. Agora, a busca por categorias de aplicativos e jogos ganhou mais destaque, sendo mostrada no topo da tela.

Anteriormente, o acesso às categorias de apps/jogos era possível somente mais abaixo na tela, exigindo que o usuário passasse por vários outros conteúdos antes de visualizá-las. De fato, elas ainda continuam visíveis nas seções mais inferiores, então a Apple de certa maneira duplicou os links para dar esse destaque adicional.

Entre os jogos, as categorias destacadas incluem ação, corridas, estratégia, quebra-cabeça, RPG , aventura, simulação, jogos de tabuleiro, esportes, cartas, cassino, indie, palavras, família, música, jogos de RA , casual, infantil e trívia.

Com relação aos apps, suas categorias incluem: entretenimento, redes sociais, estilo de vida, foto e vídeo, educação, saúde e fitness, produtividade, utilidades, livros, esportes, música, negócios, artes gráficas e design, navegação, referência, viagens, notícias, finanças, medicina, previsão do tempo, para desenvolvedores, compras, gastronomia e bebidas, revistas e jornais, infantil, extensões do Safari, apps para Apple Watch e apps de RA.

Também foram destacadas as categorias de jogos na aba do Apple Arcade, as quais são separadas em todos os jogos, ação, aventura, jogos de tabuleiro, cartas, casual, família, quebra-cabeças, corridas, simulação, esportes, estratégia e palavras.

Por fim, como percebido pelo 9to5Mac, a ordem de aparição das categorias pode mudar entre dispositivos e pessoas, de modo que essa organização pode ser feita a partir dos hábitos de download ou de busca de cada um dos seus dispositivos.