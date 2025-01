Apple e SiOnyx brigam por tecnologias usadas nas câmeras dos iPhones 15

A Apple está no meio de uma batalha judicial com uma empresa chamada SiOnyx (fabricante de sensores avançados de câmera), a qual alega que a linha iPhone 15 usa suas tecnologias (chamadas Pixel Isolation Elements e Black Silicon) que ajudam a melhorar a visão noturna e o desempenho em cenários com pouca luz sem o devido licenciamento. As informações são do Law.com.

Na acusação original [PDF], protocolada em setembro de 2024, a SiOnyx disse que a Apple teve acesso às suas inovações durante reuniões técnicas entre as duas empresas, tendo o primeiro encontro ocorrido em 2014.

Depois disso, a SiOnyx mencionou especificamente uma reunião em 2017, na qual eles compartilharam detalhes confidenciais sobre as suas tecnologias de câmera com a Apple. Assim, eles acreditam que a Maçã usou esse conhecimento nos sistemas de câmeras dos iPhones 15, especialmente para recursos de fotografia com pouca luz.

Em sua defesa, a Apple solicitou [PDF], nesta semana, que um tribunal dos Estados Unidos rejeitasse algumas das alegações da SiOnyx. A empresa argumenta que um acordo entre as duas impede a reclamante de usar certas informações compartilhadas durante suas reuniões para fazer acusações legais.

A SiOnyx está contando com comunicações privadas feitas durante as reuniões entre as duas empresas para alegar que a Apple conscientemente infringiu suas patentes, mas isso viola os termos do nosso acordo.

A SiOnyx, porém, não está recuando. Eles alegam que a Apple sabia sobre sua tecnologia patenteada antes mesmo da referida reunião em 2017. Em dezembro, inclusive, a empresa atualizou o seu processo para incluir mais alegações, argumentando que o uso das suas tecnologias pela Maçã foi intencional.

A Apple negou todas as alegações e tentou fazer com que o processo fosse arquivado. Agora, a briga está ficando mais intensa, pois ela tenta bloquear partes específicas do caso enquanto a SiOnyx reforça suas acusações.

Se a SiOnyx vencer, a Apple poderá enfrentar penalidades financeiras ou até mesmo ter que pagar taxas de licenciamento para continuar usando tecnologias semelhantes em iPhones mais recentes (e até em futuros modelos).

