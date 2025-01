Apple TV+ libera trailer de “Onside: Major League Soccer”, docussérie que estreará em 21/2

O Apple TV+ liberou há pouco o trailer oficial de “Onside: Major League Soccer”, documentário de oito partes focado na temporada de 2024 da principal liga de futebol dos Estados Unidos.

Com acesso “sem precedentes” aos jogadores, treinadores e times do campeonato, a produção, de acordo com a Maçã, explora “os momentos eletrizantes e histórias cativantes que tornam a temporada de 2024 inesquecível”.

Além de focar na ação dentro dos campos, “Onside: Major League Soccer” vai além e promete cobrir também as personalidades que ajudaram a impulsionar a Major League Soccer (MLS) no último ano.

Produzida para o Apple TV+ pela Box to Box Films em parceria com a MLS, a docussérie conta com o vencedor do Oscar e do BAFTA James Gay-Rees, com o vencedor do Emmy Paul Martin e Hillary Olsen como produtores executivos. Steve Rankin, por sua vez, atua como showrunner.

“Onside: Major League Soccer” estreará no catálogo do serviço de streaming da Apple em 21 de fevereiro.

"Onside: Major League Soccer" estreará no catálogo do serviço de streaming da Apple em 21 de fevereiro.

