CES 2025: UGREEN anuncia NAS com IA, carregador de 500W e mais

A UGREEN chegou com tudo na Consumer Electronics Show (CES) 2025, trazendo novidades para quem curte tecnologia de ponta.

Publicidade

Com o tema “Ative o Potencial da IA”, a empresa mostrou desde soluções inteligentes de armazenamento até carregadores potentes, bem como uma nova estação de acoplamento compatível com Thunderbolt 5.

Dispositivos NAS com inteligência artificial

Entre os destaques, estão os novos NASync iDX6011 e iDX6011 Pro. Eles são uma evolução da série NASync DXP, que fez sucesso no Kickstarter no ano passado, onde arrecadaram mais de US$6,6 milhões.

Os dispositivos contam com processadores Intel Core Ultra e inteligência artificial — o que significa que eles não só armazenam dados, mas também ajudam no processamento de informações de forma mais inteligente.

Se você nunca ouviu falar de dispositivos NAS, aqui vai uma explicação rápida: NAS (ou Network Attached Storage) é um sistema de armazenamento conectado à rede, permitindo que vários dispositivos acessem arquivos centralizados.

Publicidade

A diferença dos novos aparelhos da UGREEN é que eles incorporam inteligência artificial para otimizar a organização, busca e análise de dados, tornando-os muito mais eficientes para quem precisa gerenciar grandes volumes de informações.

Ontem, inclusive, a empresa apresentou um painel especial para quem quis saber mais sobre o potencial dessas máquinas. O evento teve a participação de especialistas da Intel, da Western Digital e da NASCompares.

Carregador rápido Nexode 500W

Outro anúncio que chamou atenção foi o do Nexode 500W, um carregador GaN de mesa com seis portas. Ele tem potência de sobra para carregar até seis dispositivos ao mesmo tempo, incluindo e-bikes e ferramentas elétricas.

O destaque vai para a porta USB-C principal, que oferece até 240W, enquanto as outras quatro chegam a 100W cada. E para evitar superaquecimento, a UGREEN colocou um sistema de monitoramento de temperatura.

Nova estação de acoplamento com Thunderbolt 5

A UGREEN também revelou a Revodok Max 2131, um dock Thunderbolt 5 que promete facilitar a vida de quem precisa de muita conectividade.

Publicidade

Ela traz 80Gbps de largura de banda bidirecional e pode chegar a 120Gbps no modo aprimorado, permitindo transmissões de vídeo em 8K a 60Hz. Além disso, conta com portas USB-A, USB-C, entrada para cartão SD e Ethernet (RJ45) de 2,5Gbps.

Parceria com o jogo Genshin Impact

Para os fãs de games, uma surpresa: a UGREEN fechou uma parceria com Genshin Impact para lançar uma linha de produtos inspirados no personagem Kinich. Ainda não foram divulgados muitos detalhes, mas esses itens chegarão ao mercado ainda no primeiro semestre deste ano.

Se você ficou interessado, anote na agenda: os produtos começarão a ser vendidos a partir de março próximo, mas os preços ainda não foram revelados. Quem quiser conferir mais detalhes dos produtos anunciados, basta acessar o site oficial da empresa.

via 9to5Mac